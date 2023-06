Emekliler bayram ikramiyesi için meydanlarda: Asgari ücretin altına düşmesin!

Yayınlanma: 13.06.2023 - 14:02

Güncelleme: 13.06.2023 - 14:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim öncesi 2 bin TL olan bayram ikramiyesini artıracağı vaadini yerine getirmesi için sokağa çıkan emekliler rakamın asgari ücretin altına düşmeyecek şekilde güncellenmesini talep etti.

İzmir’de Konak Meydanı’ndaki SSK İzmir İl Müdürlüğü'nün önünde toplanan DİSK’e bağlı Emekli-Sen üyeleri “İnsanca yaşamak istiyoruz”, “Saray’a, ranta, savaşa değil emekliye bütçe”, “Hak verilmez alınır, zafer sokakta kazanılır” yazan dövizler açtı. Eyleme bir önceki dönem CHP İzmir Milletvekili Kani Beko da katıldı.

DİSK Emekli-Sen Ege Bölge Temsilcisi Sabahattin Yeşiltepe’nin okuduğu “Zamlara, Enflasyona, yoksulluğa karşı zam gelmeyen tek kalem: "Bayram ikramiyesi" başlıklı açıklamada “Adil bir ikramiye: İnsan onuruna yakışır bir emeklilik yaşamı istiyoruz” ifadelerini kullanıldı.

“AÇLIK SINIRI ALTINDA KALAN MAAŞLARA MAHKÛM KILACAKLAR”

TÜİK’in doğal gaz kalemini sıfır göstererek açıkladığı enflasyon rakamını hatırlatarak sözlerine başlayan DİSK Emekli-Sen Ege Bölge Temsilcisi Sabahattin Yeşiltepe, “Haziran 5 haziran 2023 tarihinde, uydurma istatistikler kurumunca istikrarlı biçimde düşürülen yıllık enflasyon oranı yüzde 39,59 olarak açıklandı. Enflasyon madde sepeti içindeki ağırlığı yüzde 2,9 olan doğalgazın fiyatı sıfır kabul edilerek açıklanan bu oran, gerçekleşen ve hissedilen enflasyonla uzaktan yakından ilgili değildir. Nitekim DISK-AR tarafından emeklilerin gıda enflasyonu yüzde 66,9 olarak hesaplandı. Aradaki büyük uçurum, milyonlarca emekli ve hak sahibini açlık sınırı altında kalan maaşlara mahkûm kılmaya devam edeceğine işaret ediyor” diye konuştu.

“MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

İktidarın ekonomik politikalarının yanlışlığını yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de kabul ettiği ifade eden Yeşiltepe, “Ne var ki, önümüzdeki günlerde "rasyonel aklın" işçilere, emekçilere, emeklilere kemer sıkma politikalanyla geleceğini; yoksulların kemerini sıkarken zenginlerinkini gevşeteceğini öngörmek zor değil. Bizler, bu politikaların emeklilerin yaşam hakkının gaspi anlamına geldiğini biliyoruz. Mücadeleden hiçbir koşulda vazgeçmedik; bugün de vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“ÜÇ KURUŞ BAYRAM İKRAMİYESİNİ BÜYÜK MÜJDELER EŞLİĞİNDE ALACAĞIZ”

Kurban Bayramı’nın yaklaştığını hatırlatan DİSK Emekli-Sen Ege Bölge Temsilcisi, “Emekli maaşlarımız henüz cebimize girmeden ayın başında erimişken, bu ay sonunda resmi enflasyondan dahil etkilenmeyen tek kalem olan üç kuruş bayram ikramiyesini büyük müjdeler eşliğinde alacağız. Ne var ki bu ikramiye ne kiramızı denkleştirmemize, ne borçlarımızın bir nebze olsun azalmasına ne de soframıza et girmesine izin verecek” dedi.

“BAYRAM DEĞİL EMEKLİ İKRAMİYESİ OLSUN”

Bayram ikramiyesinin amacının, emeklilerin bir nebze olsun nefes almalarını; çocukları ve torunlarıyla gönül rahatlığıyla bayramlaşmalarını sağlamak olduğunu anlatan Sabahattin Yeşiltepe, “Bu haliyle bayram ikramiyesi, amacından kopuk ve anlamsız bir ödemeye dönüşmüş durumdadır. Her bayrama eksi bakiye girip, her bayramdan biraz daha sıkıntıya düşerek çıkmak; her yeni bayramı biraz daha yoksul, biraz daha buruk karşılamak emeklilere reva görülmemelidir; görülemez. Talebimiz bu bayramda da nettir: Bu ikramiyenin "bayram ikramiyesi" değil "emekli ikramiyesi" adı altında değiştirilmesi ve hiçbir biçimde asgari ücretin altına düşmeyecek şekilde yılda iki ikramiye olarak güncellenmesi gerekmektedir. Taleplerimiz hakkımızdır! Haklarımızdan vazgeçmedik; bugün de vazgeçmiyoruz!” şeklinde konuştu.