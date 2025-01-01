Yayınlanma: 01.01.2025 - 16:33

Güncelleme: 01.01.2025 - 16:37

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Mamak Şubesi tarafından, "Emekliler Yılı"nın sona ermesi dolayısıyla Kızılay'da İzmir Caddesi'nde basın açıklaması yapılarak, lokma dağıtıldı.

TÜED Başkanı Murat Tokgöz, yaptığı açıklamada, emeklilerin çok zor bir yıl geçirdiğini söyleyerek, "Bugün Emekliler Yılı bitti. Teşekkür ediyoruz ki ‘Emekli Yılı’ bir yıl ile sınırlandırıldı çünkü artık tahamülümüz kalmamıştı. Allahtan tek dileğim bir daha böyle bir ‘Emekliler Yılı'nı’ düşmanımıza bile yaşatmasın. Bizler, ‘Emekliler Yılı’ söylemleri ilk çıktığında heyecanlanmıştık. Ancak ilerleyen günlerde gördük ki hiç umduğumuzu bulamadık" dedi.

Murat Tokgöz, şöyle devam etti:

"Hayatımızda görmediğimiz kadar zulme maruz kaldık. Örselendik, ötelendik, açlığa mahkum edildik adeta. Ancak yılmadık her türlü zorluğa karşı ‘Emekliler Yılı’nı kendimiz de kutlamaya çalıştık. Neler yaptık biliyor musnuz; daha önce halk ekmek kuyruklarını daha da uzattık. Sabah erken saatlerde Et ve Süt Kurumu önünde girdiğimiz kuyrukları artık gece yarısından itibaren başlattık. 70’imizden sonra tekrar inşaat şantiyelerine döndük. Emekliler Yılı'nı ancak bu şekilde kutladık. Bu da yetmedi sabahın erken saatlerinde sırtımıza ayakkabı boyası sandığını vurduk, şehrin işlek caddelerini kendimize mekan edindik. Bu da yetmedi akşam saatlerinde pazarlarda toplanmaya başladık. Pazar artıklarıyla geçinmeye çalıştık ama yine de emekliler yılını kutladık. Sanki bizimle dalga geçiyormuş gibi bir de bize bedava şenzlong ikram ettiler. Bu nedenle bize bu Emekliler Yılı'nı layık görenlere 2025 yılını hediye etmek istiyoruz. 2025 yılını ‘Milletvekili Yılı’ ilan etmek istiyoruz.

"BİZE BUNU REVA GÖRENLER NEDENSE HALA UTANMADILAR''

Bizler hava karardığında, semt pazarlarının artıklarını toplamaya utanıyoruz. Ama bize bunu reva görenler nedense hala utanmadılar. Biz biraz nankörlük yaptık, sanki Emekliler Yılı'nda istedikleri kadar alkışlamadık. Anayasamızın 2’inci maddesinde ‘Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir’ der. Bizler bu ülkeye ortalama 30 yıl prim ödedik. 30 yıl prim ödemiş emekliliğinde hasta olmuş bir insandan bile Sağlık Katkı Payı alan bir devletin, sosyal devlet olduğunu söyleyebilir miyiz?

"HÜKÜMETE TAVSİYEMİZ EMEKLİLERİN HAYIR DUASINI ALMALARIDIR''

Emekliler ülkenin annesidir, babasıdır. Annesinin, babasının hayır duasını almayan birisinin işlerinin yolunda gitmesi mümkün değildir. Hükümeti yönetenlere tavsiyemiz annelerinin, babalarının yani emeklilerin hayır duasını almalarıdır.

Bizler artık ‘Çıkar bakayım telefonunu’ falan demiyoruz. Emekliler artık ne kadar ekmek o kadar köfte diyoruz. İktidar artık bilmelidir ki; iktidara tekrar gelmenin yolu emeklilerin gönlünü almaktan geçmektedir."

Açıklamaların ardından lokma döktürülerek dağıtıldı.

Lokmalardan yiyen emekliler, 2024'ün kendileri için ne kadar zor geçtiğini ANKA'ya anlattı.

"EMEKLİLER ÖLDÜ CENAZESİNİ KALDIRDILAR''

Bir emekli "Emekliler Yılı bitti ama asıl büyük tehlikenin farkında değil 'Türkiye Yılı' ilan edildi. Ben onu düşünüyorum. Bir senede Türkiye Yılı nasıl bitecek, onun lokması nasıl dağıtılacak onu düşünüyorum. Her sene bir önceki yıldan kötü olduğu için en az zararla bu yılın da atlatılmasını diliyorum. Emekli kaldı mı ki Türkiye’de? Bitti, biten bir şeyin neyini konuşacaksın? Emekliler öldü cenazesini kaldırdılar. Daha neyini konuşacağız? Bitkisel hayatta şu anda, artık sıvıyla besleniyor emekli. Eti, sütü boş verin sıvıyla besleniyor emekli" diye konuştu.

"BUNLARIN GİDİŞİ YAKIN''

Bir başka emekli ise, "Bu kadar düzensizlik bir ekonomide insanların sağlığını bozar. Ekonominin bozulması sağlık, eğitim alanlarını bozar. Dolayısıyla emekliler erken ölmeye başlar. Nasıl ölmeye başlar? Kök maaş diye bir şey uydurdular. Kök maaşı 6 bin olan emekliye yüzde 100 zam gelse yine 12 bin 500 lira olmuyor. Ne yapsın bu emekli? Hırsızlık mı yapsınlar? Ne yapacaklarını söyleyeyim, el birliğiyle örgütlenecekler ve bu iktidarı devirecekler. Bunların gidişi yakın” ifadelerini kullandı.

"DİŞLERİM DÖKÜLDÜ YAPTIRAMIYORUM''

"365 günümde yandım ha yandım" diyen bir emekli ise "Suriyeliler üzülmesin, biz önemli değiliz. 2024 berbat geçti. Bu yıldan beklentim hiçbir şey. Biz yıkıldık, ülkemiz yıkıldı. Kasıtlı olarak yapıyorlar. Bir beklentim yok. Dişlerim döküldü yaptıramıyorum" şeklinde konuştu.

"EV KİRAMI KARŞILAMIYOR''

Geçinmenin artık çok zor olduğunu söyleyen bir başka emekli ise "Emeklilerin halini biliyorsunuz, nasıl mutlu olacak, nasıl kutlu olacak? Emekliler Yılı hiç iyi geçmedi. Sıkıntı, stres, ev kirası hepsi bir arada. Ev kiramı dahi karşılamıyor. Eşim vefat etti onun maaşıyla geçiniyorum. Yapacak bir şey yok..." ifadelerini kullandı.