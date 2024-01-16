Emekli maaşları ne kadar artacak? Emeklinin gözü, kulağı bu toplantıda!

Yayınlanma: 16.01.2024 - 09:30

Güncelleme: 16.01.2024 - 09:30

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı, Kabine toplantısından çıkacak kararda. SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirilme yapılmasına yönelik çalışmaya son şekli, Kabine'de verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak kabine toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bir sunum yapması bekleniyor.

AKP'DEN AÇIKLAMA

Meclis'te açıklama yapan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli zammına ilişkin olarak, "Bakanlıklarımızın çalışmaları devam ediyor. Etki analizleri, bütçe imkanları değerlendiriliyor. Şu an oran verme imkanım yok. Bu değerlendirmelerin hepsini bakanlıklarımız yapıyorlar.

Oran analizlerini bir bütün olarak değerlendirmemiz lazım. Ama ortaya çıkan net bir şey olmadığı için bir şey söyleme imkanım yok. Kabine'de netleşecek" dedi.

AVRUPA'NIN EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yılın ikinci 6 ayında tüketici enflasyonunu yüzde 37.57 olarak hesapladı. TÜİK’in hesabına göre açıklanan emekli zamları, milyonlarca kişiyi hüsrana uğratırken, Türkiye, bu kez de emeklilere reva görülen 7.500 liralık maaş ile Avrupa ülkeleri arasında son sıraya yerleşti.