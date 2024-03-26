Emekli maaşlarına zam gelecek mi? Cevdet yılmaz açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz emekli maaşlarına ilişkin "Yılbaşında yaptığımız emekli artışı, yüzde 50 artış, sadece 6 aylıktı. Dolayısıyla ikinci 6 ayda da haliyle artışlar yaşanacaktır" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 15:28
Emekli maaşlarına zam gelecek mi? Cevdet yılmaz açıkladı
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün A Haber canlı yayınında gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı.

Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı "İş Gücü İstatistikleri 2023" verilerini değerlendiren Yılmaz, istihdamın sadece ekonomik açıdan değil, sosyal açıdan da önemli olduğunu, istihdamın artmasının refahın topluma yayılması anlamına geldiğini söyledi.

Cevdet Yılmaz, büyüme hızı sürüp bütçedeki deprem yükü hafifledikçe tüm kesimlere olduğu gibi emeklilere de daha fazla destek olmaya devam edeceklerini belirterek, "Şunu da hatırlatalım, yılbaşında yaptığımız emekli artışı, yüzde 50 artış, sadece 6 aylıktı. Dolayısıyla ikinci 6 ayda da haliyle artışlar yaşanacaktır" diye konuştu.



Cevdet Yılmaz haberleri Emekli haberleri emekli maaşı haberleri En düşük emekli maaşı haberleri

İlgili Haberler

Bakan Işıkhan açıkladı... Emeklilere zam yerine özel indirim

Bakan Işıkhan açıkladı... Emeklilere zam yerine özel indirim
Milyonları ilgilendiriyor... Emekliye seyyanen zam yapılacak mı? AKP'den açıklama geldi

Milyonları ilgilendiriyor... Emekliye seyyanen zam yapılacak mı? AKP'den açıklama geldi
Bakan Işıkhan açıkladı: Emeklilerin bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar?

Bakan Işıkhan açıkladı: Emeklilerin bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fatih Erbakan partisinden istifa eden Suat Pamukçu'ya rozet takan Erdoğan'a yanıt verdi

Fatih Erbakan partisinden istifa eden Suat Pamukçu'ya rozet takan Erdoğan'a yanıt verdi
Pet shopta yasaklanan hayvan satışı sosyal medyada arttı

Pet shopta yasaklanan hayvan satışı sosyal medyada arttı
'Para sayma' kumpasında yeni gelişme: Şişli ve Maltepe belediye başkanları ifadeye çağrıldı

'Para sayma' kumpasında yeni gelişme: Şişli ve Maltepe belediye başkanları ifadeye çağrıldı
Euphoria yıldızı Sydney Sweeney’nin güzellik Rutini

Euphoria yıldızı Sydney Sweeney’nin güzellik Rutini
Rusya Uzmanı Aydın Sezer Moskova'daki terör saldırısını değerlendirdi: 'Türkiye derhal açıklama yapmalı'

Rusya Uzmanı Aydın Sezer Moskova'daki terör saldırısını değerlendirdi: 'Türkiye derhal açıklama yapmalı'
Los Angeles’te ‘Shake It Off’ etkisi… Taylor Swift hayranları konserlerde deprem yarattı! İşte depremin büyüklüğü…

Los Angeles’te ‘Shake It Off’ etkisi… Taylor Swift hayranları konserlerde deprem yarattı! İşte depremin büyüklüğü…
Cübbeli Ahmet hastaneye kaldırıldı

Cübbeli Ahmet hastaneye kaldırıldı
‘Euphoria’ dizisinin üçüncü sezonuyla ilgili yeni gelişme!

‘Euphoria’ dizisinin üçüncü sezonuyla ilgili yeni gelişme!