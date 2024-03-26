Emekli maaşlarına zam gelecek mi? Cevdet yılmaz açıkladı

Yayınlanma: 26.03.2024 - 15:28

Güncelleme: 26.03.2024 - 15:28

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün A Haber canlı yayınında gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı.

Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı "İş Gücü İstatistikleri 2023" verilerini değerlendiren Yılmaz, istihdamın sadece ekonomik açıdan değil, sosyal açıdan da önemli olduğunu, istihdamın artmasının refahın topluma yayılması anlamına geldiğini söyledi.

Cevdet Yılmaz, büyüme hızı sürüp bütçedeki deprem yükü hafifledikçe tüm kesimlere olduğu gibi emeklilere de daha fazla destek olmaya devam edeceklerini belirterek, "Şunu da hatırlatalım, yılbaşında yaptığımız emekli artışı, yüzde 50 artış, sadece 6 aylıktı. Dolayısıyla ikinci 6 ayda da haliyle artışlar yaşanacaktır" diye konuştu.



