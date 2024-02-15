Akşener'den iddialı çıkış: 2024'te belediyeleri alacağız, 2028'de emekliyi kurtaracağız

Yayınlanma: 15.02.2024 - 20:13

Güncelleme: 15.02.2024 - 20:13

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aydın Teşkilat Buluşması’na katıldı. Akşener, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Özer Kayalı'yı açıkladı.

Teşkilat buluşmasında konuşan Akşener, şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediye Başkan adayımız ki inşallah belediye başkanımız olacak, daha evvel bir dönem belediye başkanlığı yaptı. Eğer yamuğu olsaydı bizim partimize gelme cesaretinde bulunabilir miydi? Bulunamazdı.

2024'te belediyeleri alacağız. 2028'de de emeklinin 10 bin liradan kurtulacağı, atanamayan öğretmen diye bir kavramın kalmayacağı bir Türkiye olacak.

EMEKLİ MAAŞI ÇIKIŞI

Bizim yolculuğumuzun ana hedefi sizin sesinizi duyurmaktır. 3 yıl boyunca Türkiye'nin her tarafında, bütün il ve ilçelerde esnaf dolaştım ve orada hem tarım işçisini dinledim hem de tarımda meslek sahibi olmuş mühendisi dinledim, teknikeri dinledim hem çiftçiyi, toprak sahibini dinledim hem o dükkanların içindeki üreten sanayicilerin mensupların dinledim hem de müşteriyi dinledim.

Geldiğim nokta şu oldu: İlk defa emeklilerin 5 tane ayrı maaş aldığını gördüm o dükkanlarda. 1500 liradan 12 bin liraya kadar uzanan bir maaş skalası vardı ve o günden sonra biz emeklileri konuşmaya başladık.

Bütün hesaplamalara göre o günün emekli maaşı bu insanları aç gezdirir dedik. Bugün geldiğimiz noktada 10 bin lira emekli maaşı yetmez. En düşüğü asgari ücret kadar olmalıdır dedik, söylemeye devam ediyoruz. İktidar olduğumuz da da bunu yerine getireceğiz.

"POLİTİKAYI BIRAKIRIM"

Bu seçim; şımarıklığın, sizi duymamazlığın, 'her şartta bu insanları ben parmağım ucunda oynatırım' deme şımarıklığına son verebileceğiniz bir seçim. 2019 belediye seçimlerine CHP ile beraber girdik. Aydın, İstanbul, Adana, Antalya, Ankara, İzmir gibi belediyeleri birlikte çalışarak aldık. Biz aldırdık demiyorum -öyle de demiyorum- beraber aldık. Zannettik ki 2023'te bu ucube sistemi değiştirebiliriz.

Biz de İYİ Parti olarak 19 ilçe aldık. Ailemden birinci dereceden yakınım olan herhangi bir şahsın, herhangi bir belediyeyle iş ya da para ilişkisini ispat eden olur ise politikayı bırakırım, Türkiye'yi terk ederim.

Sayın Erdoğan ve arkadaşlarıyla, onların belediyeleri, onların bakanlarıyla da ailemin herhangi bir ferdiyle ilgili olarak herhangi bir iş, güç, para ahbaplığım var ise ortaya koysunlar bakalım.

Benim ailemden hiçbir kişinin ne Ankara Anlaşması'yla ne bir başka anlaşmayla ne Avrupa'da ne Amerika'da da şirketi yok. Benim yok, beni kim tehdit edebilir? Hadi oradan ulan derim ben. Bunu diyebilen var mı?

Oğlunun, kızının, gelinin, yeğeninin, damadının Almanya'da, Amerika'da, Londra'da, Paris'te, Lyon'da herhangi bir şirket ortaklığı yoktur. Siyaset yaparken çoluğuna çocuğuna yurt dışında şirket kuranlara soracaksınız.

Niçin şirket kurdun kardeşim, sebebi ne? Ama dünyanın en dürüst siyasetçisi dümenini çevirip çocuğunun üstün siyaset yaptığı andan itibaren yurt dışında şirket açar, oralara para gönderirsen sen hırsızsın demektir.