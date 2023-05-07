Emeklilerden fatura tepkisi

Yayınlanma: 07.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.05.2023 - 03:52

Tüm Emekliler Sendikası Konak Şube Başkanı Ayşe Ekşioğlu, “Emekliler olarak yıllardır bize fatura desteği verilsin diye haykırıyoruz. Geçinemiyoruz diyorduk. Bu seçim yatırımıdır. Madem doğalgazı bedava verecektiniz, üst üste zam yapılırken neredeydiniz?” dedi.