Emeklilerden fatura tepkisi
Seçimlere sayılı gün kala, hava sıcaklıklarının artmaya başladığı mayısın ilk günlerinde AKP iktidarından gelen doğalgaz müjdesine emekli yurttaşlar “seçim kandırmacası” benzetmesi yaptı.
Tüm Emekliler Sendikası Konak Şube Başkanı Ayşe Ekşioğlu, “Emekliler olarak yıllardır bize fatura desteği verilsin diye haykırıyoruz. Geçinemiyoruz diyorduk. Bu seçim yatırımıdır. Madem doğalgazı bedava verecektiniz, üst üste zam yapılırken neredeydiniz?” dedi.
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