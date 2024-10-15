Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Emekliler için ödeme talepleri artıyor

Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi emeklilere verilecek mi? Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Mamak Şube Başkanı Murat Tokgöz, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla geçen yıl yapılan 5 bin liralık ödemenin devamını talep ediyor. Tokgöz, bu uygulamanın emeklilerin bayram coşkusunu artıracağını savunuyor.

Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Emekliler için ödeme talepleri artıyor
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.10.2024 - 15:59

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Mamak Şube Başkanı Murat Tokgöz, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle geçen yıl emeklilere yapılan ikramiyenin sürdürülmesini talep etti.

Murat Tokgöz, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünün geçtiğimiz yıl büyük bir coşkuyla kutlandığını belirtti. Bu kapsamda emeklilere tek seferlik 5 bin lira ödeme yapıldığını hatırlatan Tokgöz, bu ödemenin birçok emekli için faydalı olduğunu ve yeniden yapılmasını gerektiğini ifade etti.

'BU UYGULAMA EMEKLİYİ MEMNUN EDER'

Tokgöz, "Geçen yıl Cumhuriyet Bayramı'nda yapılan 5 bin liralık ödeme sayesinde birçok emekli kışa ek bir bütçeyle girdi. Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla emeklilere verilen bu ikramiyenin 'Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi' adıyla her yıl bir maaş tutarında ödenmesini talep ediyoruz. Bu uygulama, milyonlarca emeklimizi son derece memnun edecek ve onların Cumhuriyet Bayramı'nı daha da coşkuyla kutlamalarına katkı sağlayacaktır," dedi.


Etiketler: #Cumhuriyet Bayramı #Emekli #ikramiye

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