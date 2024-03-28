Emeklilerin promosyon ödemeleri bugün başlıyor... Emekli banka promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Hangi banka ne kadar promosyon ödüyor?

Daha avantajlı bir teklif olması durumunda banka değişikliği yapmak mümkün. Değişiklik durumunda cayma bedeli alınmıyor, anlaşma yapılan bankada kalan süre için ödenen promosyon miktarı iade ediliyor. İki maaşı olanlar ayrı ayrı promosyon alabilecek.

Başvuruları kabul edilen emeklilerin promosyonları bugün hesaplara yatmaya başlayacak. Kamu bankaları, emekli aylığının miktarına göre 8 bin ile 12 bin lira arası promosyon ödeyecek.

Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu ödüyor?