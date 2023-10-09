Erdoğan tarih vermişti... Kabine toplantısı bugün: Masada emekli ve memur emeklilerine 'müjde' var

Yayınlanma: 09.10.2023 - 07:59

Güncelleme: 09.10.2023 - 09:10

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanıyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda emekli ve memur emeklilerinin maaşlarına ilişkin düzenleme masada olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu konuda hazırladığı çalışma değerlendirilecek. Son hali verilecek düzenlemenin ayrıntılarının toplantı sonrası açıklanması bekleniyor.

ERDOĞAN TARİH VERMİŞTİ

AKP 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde konuşan Erdoğan "Hayat pahalılığını çözmekte kararlıyız, ilk kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi emekli memurlarımıza açıklayacağız" demişti.

Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

"İnşallah bu yıl sonuna doğru özellikle emekli memurlarımızın maaşlarıyla ilgili şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor ve ilk kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi de inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız. Asgari ücreti 184 liradan 11 bin 402 liraya, en düşük emekli maaşını 64 liradan 7 bin 500 liraya çıkardığımızı, istihdamı 32 milyona yaklaştırdığımızı, çalışma şartlarını iyileştirdiğimizi görecekler. Velhasıl hangi alana baksalar; büyüyen, güçlenen, itibarı artan, refahı yükselen, huzuru ve güvenliği tahkim olan bir Türkiye görecekler.

Milletimiz, bu tarihi yürüyüşünde yanında olanlarla, kendisini yalnız bırakanları ve karşısında yer alanları hiçbir vakit unutmayacaktır. Bu ülkeye müstemleke muamelesi yapılırken seslerini çıkarmayan kimi siyasetçi ve aydın kesiminin, kendi politikasını belirleyip bağımsızca uygulayan Türkiye gerçeğini inkar etmek için gösterdikleri çaba ibretliktir. Ayaklarındaki prangaları parçalayıp atan Türkiye’nin paçasından çekiştirenlerin gayretleri beyhudedir."

EKONOMİK GELİŞMELER

Ekonomideki gelişmeler de tüm yönleriyle ele alınacak. Enflasyon ve fahiş fiyatlara karşı alınan tedbirlerin yansımaları görüşülecek.

Ayrıca 17 Ekim'de Meclis'e sunulacak 2024 Bütçesi üzerinde görüş alışverişinde bulunulacak.

TERÖRLE MÜCADELE

Yurt içinde ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları Kabine'nin öncelikli gündem maddelerinden. Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatları ile bölgedeki durum değerlendirilecek.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Toplantıda görüşülecek bir diğer konu ise İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar. Bölgedeki son durum değerlendirilecek. Türkiye'nin atacağı diplomatik adımlar görüşülecek.