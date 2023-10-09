Saray, topu Meclis'e attı! Konu: Emekliler...

Yayınlanma: 09.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 09.10.2023 - 03:19

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), ağustosta, memur maaşlarına uygulanan 8 bin 77 TL seyyanen zammın memur emeklilerine yansıtılmaması nedeniyle Danıştay’da dava açtı.

Emeklilerin açlığa, yoksulluğa ve ölüme mahkum edildiği vurgulanırken; düzenlemenin yetki, şekil, neden, konu, amaç yönlerinden hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptali, anayasanın eşitlik, anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü ile sosyal güvenlik hakkı ilkelerine açıkça aykırı olduğu gerekçesiyle somut norm denetimi yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi istendi. Davada, Cumhurbaşkanlığı’ndan savunma geldi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen dilekçede top, Meclis’e atıldı. Daha ilk paragrafında davanın “haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olduğu ve reddedilmesi gerektiği” savunulan dilekçede, “Söz konusu düzenleme kanun koyucu tarafından kanun adı altında yapılmış olup, idaremizce konuya yönelik herhangi bir işlem tesis edilmiş değildir” denildi.

(Tacettin Çolak)

‘İHANETTEN KAYNAKLANIYOR’

HKP Genel Sekreter Yardımcısı Tacettin Çolak, Cumhurbaşkanlığı’nın başvuruyu çarpıttığını savundu. Başvurunun amacının, eşitliğe aykırı olan düzenlemenin Danıştay aracılığıyla AYM’nin önüne taşımak olduğunu vurgulayan Çolak, dilekçeye “4 yıllık hukuk fakültesinden yeni mezun birinin yapmayacağı hataları yapıyorlar. Bunun bilinçsizce yapıldığını düşünmüyoruz. Bilerek çarpıtıldığını düşünüyoruz” tepkisini gösterdi.

AKP’nin, düzenleme ile memura sus payı vermek için çifte standart uygulandığını söyleyen Çolak, “Biz, AYM önüne götüremeyeceğimizi biliyoruz. Bu nedenle norm denetimi yoluyla sunulması için Danıştay’dan talep ettik. Çok açık, anlaşılır taleplere rağmen olayları çarpıtmaları, memur emeklilerine yaptıkları ihanetten kaynaklanıyor. Cevapları hiçbir şekilde hukuka uygun değil” diye konuştu.

Çolak, “seyyanen zammın müjdesini” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiğini, zorunluluk gereği yasayla düzenlemenin yaşama geçirildiğini belirtirken, Meclis’in etkisizleştirildiğini kaydetti.