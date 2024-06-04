Kulis bilgisi sızdı: Asgari ücretli ve emekli için karar çıktı!
Milyonlarca yurttaş temmuz ayında asgari ücrete zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor.
Günden güne alım gücünü yitiren emeklilerin gözü ise kök maaş düzenlemesine çevrildi.
Ekonomim'de yer alan habere göre, AKP'nin Kızılcahamam kampında asgari ücretliyi ve emeklileri ilgilendiren kararlar çıktı.
Buna göre, AKP yönetimi geçmişte EYT başta olmak üzere seçim öncesinde muhalefetin de baskısıyla yapılan popülist düzenlemelerden artık tamamıyla uzak duracak.
Asgari ücret ve emekli maaşlarındaki iyileştirmelerle ilgili son dönemde muhalefetten gelen vaatler gerçekçi bulunmazken, muhalefetin vaatleri hiçbir şekilde AKP'nin gündeminde olmayacak.
Böylece temmuz ayında ne asgari ücrette bir artış olacak ne de emekli aylıklarında, kök maaşlar dahil artı bir iyileştirmeye gidilmesi planlanmıyor.
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