Kulis bilgisi sızdı: Asgari ücretli ve emekli için karar çıktı!

cumhuriyet.com.tr
04 Haziran 2024 Salı, 09:37
Kulis bilgisi sızdı: Asgari ücretli ve emekli için karar çıktı!

Milyonlarca yurttaş temmuz ayında asgari ücrete zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

Kulis bilgisi sızdı: Asgari ücretli ve emekli için karar çıktı!

Günden güne alım gücünü yitiren emeklilerin gözü ise kök maaş düzenlemesine çevrildi.

Kulis bilgisi sızdı: Asgari ücretli ve emekli için karar çıktı!

Ekonomim'de yer alan habere göre, AKP'nin Kızılcahamam kampında asgari ücretliyi ve emeklileri ilgilendiren kararlar çıktı.

Kulis bilgisi sızdı: Asgari ücretli ve emekli için karar çıktı!

Buna göre, AKP yönetimi geçmişte EYT başta olmak üzere seçim öncesinde muhalefetin de baskısıyla yapılan popülist düzenlemelerden artık tamamıyla uzak duracak.

Kulis bilgisi sızdı: Asgari ücretli ve emekli için karar çıktı!

Asgari ücret ve emekli maaşlarındaki iyileştirmelerle ilgili son dönemde muhalefetten gelen vaatler gerçekçi bulunmazken, muhalefetin vaatleri hiçbir şekilde AKP'nin gündeminde olmayacak. 

Kulis bilgisi sızdı: Asgari ücretli ve emekli için karar çıktı!

Böylece temmuz ayında ne asgari ücrette bir artış olacak ne de emekli aylıklarında, kök maaşlar dahil artı bir iyileştirmeye gidilmesi planlanmıyor.

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