Emekliye düzeltme yeni yıla kalacak!
Ekonomik krizle boğuşan emekliyi “Çalışma başladı. Meclis açılır açılmaz düzenleme yapılacak” diyerek beklentiye sokan iktidar şimdi de maaşlardaki düzeltme için yılbaşını işaret etti.
Asgari ücret ve açlık sınırının
altında aylık alan emekliyi “Ekimde
Meclis açılır açılmaz düzenleme
yapılacak” sözleriyle büyük
beklentiye sokan iktidar, şimdi
yılbaşını işaret ediyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklilerle ilgili çalışma yaptıklarını, konunun Meclis açıldığında gündeme geleceğini söylerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün “Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız. İnşallah gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız” dedi.
İktidar, temmuzda
emeklilerden sadece kök aylıklılara
yüzde 25 zam yaptı.
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