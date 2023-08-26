Emekliye düzeltme yeni yıla kalacak!

Ekonomik krizle boğuşan emekliyi “Çalışma başladı. Meclis açılır açılmaz düzenleme yapılacak” diyerek beklentiye sokan iktidar şimdi de maaşlardaki düzeltme için yılbaşını işaret etti.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 26.08.2023 - 03:00
Emekliye düzeltme yeni yıla kalacak!
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Asgari ücret ve açlık sınırının altında aylık alan emekliyi “Ekimde Meclis açılır açılmaz düzenleme yapılacak” sözleriyle büyük beklentiye sokan iktidar, şimdi yılbaşını işaret ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklilerle ilgili çalışma yaptıklarını, konunun Meclis açıldığında gündeme geleceğini söylerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün “Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız. İnşallah gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız” dedi.

İktidar, temmuzda emeklilerden sadece kök aylıklılara yüzde 25 zam yaptı. 


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