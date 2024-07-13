Emekliye ek zam ne zaman açıklanacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Yaklaşık 4 milyon emeklinin gözü ek zam düzenlemesindeyken AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'den tarih açıklaması geldi. Peki, Emekliye ek zam ne zaman açıklanacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.07.2024 - 10:18
Emekliye ek zam ne zaman açıklanacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
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Kök maaş uygulaması nedeniyle emekli maaşı düşük kalan binlerce vatandaşın gözü kulağı ek zam düzenlemesinde. Ek zam kararının netleşmesi durumunda yaklaşık 4 milyon emeklinin maaşında artış yaşanacak. Peki, Emekliye ek zam ne zaman açıklanacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Çalışmalar ile ilgili AK Parti'den açıklama geldi. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, “Henüz çalışma tamamlanmadı, etki analizini ilişkin raporlar çıkmadı bu yüzden toplanamadık. Hafta başı netleşebilir, açıklarız” dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

En düşük emekli aylığı için rakam, bütçe dengesi çerçevesinde belirlenecek. En düşük emekli aylığının 12 bin ile 13 bin lira aralığında belirlenmesi bekleniyor.


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