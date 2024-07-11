Emeklinin kaderini 'Şimşek' belirleyecek! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

cumhuriyet.com.tr
11 Temmuz 2024 Perşembe, 09:51
Emeklinin kaderini 'Şimşek' belirleyecek! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı TÜFE verilerini açıklamasıyla birlikte altı aylık enflasyon oranı yüzde 24,73 olarak gerçekleşti.

Emeklinin kaderini 'Şimşek' belirleyecek! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisinin aylığına yüzde 24,73 oranında zam yapıldı. Ancak bu oran kök maaşlara uygulandı.

Emeklinin kaderini 'Şimşek' belirleyecek! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Kök aylığı 7 bin 710 lira ve altında olanların maaşına zam yansımadı. Kök aylığı 7 bin 710 lira üzerinde olan emeklilerin ise maaşına kısmi zam yansıdı.

Emeklinin kaderini 'Şimşek' belirleyecek! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Böylece en düşük emekli maaşı olan 10 bin lira aylık alan yaklaşık 1,6 milyon emekli, temmuzda sıfır zam ile karşı karşıya kaldı.

Emeklinin kaderini 'Şimşek' belirleyecek! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

DÖRT İSİM BİR ARAYA GELECEK

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığında artış düzenlemesine ilişkin çalışma yaptıklarını belirtti.

Emeklinin kaderini 'Şimşek' belirleyecek! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bugün emekli maaşlarını görüşmek üzere bir araya gelecek. Beştepe'de gerçekleşecek toplantının saat 15.00'de gerçekleşmesi bekleniyor.

Emeklinin kaderini 'Şimşek' belirleyecek! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Toplantıda, en düşük emekli maaşı 10 bin liranın artırılması yönündeki çalışma masaya yatırılacak.

Emeklinin kaderini 'Şimşek' belirleyecek! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın emekli aylıklarına yapılacak zam oranlarının etkisini kategorize ederek rapor hazırladığı ve Bakan Şimşek'in, yapılan çalışmayı toplantıda paylaşacağı belirtildi. 

Emeklinin kaderini 'Şimşek' belirleyecek! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Görüşmelerin ardından belirlenecek zammın birkaç maddeyle Meclis Başkanlığına sunulacağı ve yasama dönemi bitmeden genel kurul gündeminde kabul edileceği belirtildi. Toplantıda emekliye seyyanen zammın ise gündeme gelmesinin beklenmediği öğrenildi.

Emeklinin kaderini 'Şimşek' belirleyecek! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Kulislerde, en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin liraya çıkarılacağı konuşuluyor.

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