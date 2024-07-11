Emeklinin kaderini 'Şimşek' belirleyecek! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı TÜFE verilerini açıklamasıyla birlikte altı aylık enflasyon oranı yüzde 24,73 olarak gerçekleşti.
Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisinin aylığına yüzde 24,73 oranında zam yapıldı. Ancak bu oran kök maaşlara uygulandı.
Kök aylığı 7 bin 710 lira ve altında olanların maaşına zam yansımadı. Kök aylığı 7 bin 710 lira üzerinde olan emeklilerin ise maaşına kısmi zam yansıdı.
Böylece en düşük emekli maaşı olan 10 bin lira aylık alan yaklaşık 1,6 milyon emekli, temmuzda sıfır zam ile karşı karşıya kaldı.
DÖRT İSİM BİR ARAYA GELECEK
AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığında artış düzenlemesine ilişkin çalışma yaptıklarını belirtti.
Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bugün emekli maaşlarını görüşmek üzere bir araya gelecek. Beştepe'de gerçekleşecek toplantının saat 15.00'de gerçekleşmesi bekleniyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Toplantıda, en düşük emekli maaşı 10 bin liranın artırılması yönündeki çalışma masaya yatırılacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın emekli aylıklarına yapılacak zam oranlarının etkisini kategorize ederek rapor hazırladığı ve Bakan Şimşek'in, yapılan çalışmayı toplantıda paylaşacağı belirtildi.
Görüşmelerin ardından belirlenecek zammın birkaç maddeyle Meclis Başkanlığına sunulacağı ve yasama dönemi bitmeden genel kurul gündeminde kabul edileceği belirtildi. Toplantıda emekliye seyyanen zammın ise gündeme gelmesinin beklenmediği öğrenildi.
Kulislerde, en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin liraya çıkarılacağı konuşuluyor.
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