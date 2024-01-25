Emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi, yasalaştı!

Yayınlanma: 25.01.2024 - 21:25

Güncelleme: 25.01.2024 - 21:25

TBMM Genel Kurulu'nda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri bugün tamamlandı. Çalışma yaşamına ilişkin düzenlemeleri içeren 12 maddelik torba kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı.

AKP, çalışma hayatı ile ilgili düzenlemeleri içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni 15 Ocak'ta TBMM Başkanlığı'na sunmuştu. 12 maddelik torba kanun teklifi, 18 Ocak'ta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilerek Genel Kurul'a sevk edilmişti.

Komisyon sürecinde, AKP milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı üzere, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ek yüzde 5 zam verilmesine dair düzenlemenin kanun teklifine eklenmesi için önerge vermiş ve kabul edilmişti. Böylelikle SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2024 itibarıyla altı aylık maaş zammı yüzde 42,57 olmuştu. Yapılan iyileştirmenin yetersiz bulunması ve emeklilerin maaş oranına tepkisinin devam etmesinin ardından dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamlarını memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı olan yüzde 49, 25'e çıkarılacağını duyurmuştu. Bugün de Genel Kurul sürecinde maddeler görüşülürken SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2024 itibarıyla 6 aylık maaş artışının yüzde 49,25 yükseltilmesi için verilen önerge kabul edildi. Emeklilere verilen zamlar ocak ayından itibaren geçerli olacak.

Bugün Genel Kurul'da yapılan oylama ile yasalaşan torba kanun teklifi şu düzenlemeleri içeriyor: