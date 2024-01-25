Emeklilere yüzde 49,25 zam teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu

AKP, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yapılacak zammın yüzde 42,57'den 49,25'e çıkarılmasına ilişkin önergesini Meclis Başkanlığı'na sundu.

DHA
Yayınlanma: 25.01.2024 - 18:02
Emeklilere yüzde 49,25 zam teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu
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Önerge; AKP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ve Bilecik Milletvekili Halil Eldemir imzasıyla hazırlandı.

Önergeyle, Meclis Genel Kurulunda görüşülmekte olan 'İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 7'nci maddesi ile 5510 Saylı Kanun'a eklenen geçici 102'nci maddenin birinci fıkrasında yer alan 'yüzde 42,57' ibaresinin 'yüzde 49,25' olarak değiştirilmesi teklif edildi.

Hazırlanan önergeyle, 5510 Saylı Kanun'un 4'üncü maddesinin 1'inci fıkrasının a ve b bentleri kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerine ödenen gelir ve aylıkların yüzde 49,25 oranında artırılarak sigortalı ve hak sahiplerinin refahlarının yükseltilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Önerge, ilgili kanun teklifi dahilinde Genel Kurulda görüşülecek.


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