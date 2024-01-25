Emekliye yüzde 6 zam daha yapıldı ancak kök aylık sorunu sürüyor!

Yayınlanma: 25.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 25.01.2024 - 03:00

Daha önce enflasyon zammının üstüne yaptığı yüzde 5’lik ek zammı “müjde” olarak sunan iktidar, sokaktan gelen tepkiler üzerine el yükselterek yüzde 6 daha zam yaptı. Ancak bu zam en düşük emekli aylığı alan yaklaşık 6 milyon emekliye yansımadı. Kök aylıkları 5 bin 500 TL olup 7 bin 500 TL alan emeklinin geçen hafta yüzde 33’lük zamla 10 bin TL’ye çıkarılan aylığı aynı kaldı. Ekonomistler, “Emekli borsası başladı. Bakalım haftaya ne eklenecek?” dedi.

Ocak itibarıyla memur ile memur emekli aylıklarında enflasyon farkı ve toplusözleşme zammı ile birlikte yüzde 49.25 oranında artış yapılmıştı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranında zam aldıkları için aylıklarındaki artış yüzde 37.5’te kalmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 5 ek artış yapacaklarını ve oranı yüzde 42.6’ya yükselteceklerini açıkladı. Bu oran büyük tepki çekerken iktidar, bir hafta geçmeden geri adım atmak zorunda kaldı. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarındaki artış oranı da memur ve memur emeklisi ile eşitlenerek yüzde 49.25’e çıkarıldı.

MEMUR DA İSTİYOR

Alınan bilgiye göre, bunda “sahadan” gelen tepkiler etkili oldu. Kulislere göre, seçim öncesinde aday belirleme çalışmaları sürerken iktidar milletvekillerine seçim bölgelerinde emeklilerden tepkiler gelmeye başladı. Milletvekilleri de kendilerine ulaşan bu eleştiri ve tepkileri, AKP Genel Merkezi’ne aktardı. Seçimlerde özellikle İstanbul ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu büyükşehirleri kazanmak isteyen iktidar, risk almak istemedi.

İşçi ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik artışın ardından, memur konfederasyonları da harekete geçti. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, düzenlemenin emekliler açısından olumlu bir gelişme olsa da memur emeklilerinin bu iyileştirmenin dışında tutulmasının doğru bir yaklaşım olmadığını kaydetti.

Her hafta değişen zam oranlarını yorumlayan Prof. Dr. Veysel Ulusoy, “Emekliye zam borsası açıldı. Geçen hafta 5 puan arttı. Bu hafta da 6-7 puan daha eklendi. Gözler gelecek haftaya çevrildi” dedi. Ancak yüzde 49.25’lik artışa karşın yine milyonlarca emeklinin kök aylığı 10 bin liranın altında kalacak. Bu emekliler 10 bin lira almaya devam edecek. Onlar için değişen bir şey olmayacak. Sadece aradaki farkı karşılayan Hazine daha az ödeme yapmış olacak.