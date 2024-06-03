Emekliye yine sendika yok

Açlık sınırının altında aylıklara mahkûm edilen emeklilerin, “Emekli Meclisleri Sendikası” adıyla yeni bir sendika kurma talepleri de reddedildi. Emekli Meclisleri Sendikası kuruluş dilekçesini 1 Aralık’ta Ankara Valiliği’ne sunmuştu.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 03.06.2024 - 04:00
Emekliye yine sendika yok
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Gelen yazı ile birlikte de sendikaya olumsuz yanıt verildi. Karara tepki gösteren Emekli Meclisleri Sendikası Koordinasyonu (EMS), “Hukuk mevzuatımıza göre sadece işçiler, işverenler ve kamu çalışanları sendika kurabilir. Emeklilerin sendika kurabileceklerine dair bir yasal düzenleme olmadığı için siz dernek veya vakıf kurabilirsiniz’ diyorlar. Bu değerlendirmeler hukukun evrensel kuralları ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırılık arz etmektedir”dedi. 

Kendilerine gönderilen tüm yazıların “Emekli Meclisi Sendikası (EMS) Genel Merkezi’ne” hitaben yazılıp postaya verildiğine dikkat çeken EMS, bunun ise her iki kurumun da sendikanın fiilen ve hukuken var olduğunu kabul ettiği anlamına geldiğini savundu. EMS, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Ankara Valiliği’nin bu kararlarına karşı yargı yoluna başvuracaklarını da bildirdi.


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