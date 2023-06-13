EMEP'li Demir'den 'asgari ücret' açıklaması: 'İki kuruşluk zamma kırmızı kart gösterdiler'

Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "Patronların temsilcileri bugün işçileri rahatlatacak makul bir artış şöyle dursun, bir iki kuruşluk zamma bile daha şimdiden kırmızı kart göstermiş durumda" açıklamasında bulundu.

AA
Yayınlanma: 13.06.2023 - 11:44
EMEP'li Demir'den 'asgari ücret' açıklaması: 'İki kuruşluk zamma kırmızı kart gösterdiler'
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Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir ve İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Demir, Bayhan ile birlikte, Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.'nin (MKE) fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden ikisinin cenazesinin hâlâ ailelerine teslim edilemediğini, bu duruma ilişkin soru önergesi verdiklerini belirtti.

Asgari ücret görüşmelerinin bugün başlayacağını da hatırlatan Demir, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde "asgari ücretin 427 dolara denk geldiğini, seçim sonrasındaki iki haftada asgari ücretin 364 dolar" seviyesine düştüğüne dikkt çekti.

"İNSANCA YAŞANACAK BİR ÜCRETİ ÇOK GÖRDÜLER"

Demir, "Patronların temsilcileri bugün işçileri rahatlatacak makul bir artış şöyle dursun, bir iki kuruşluk zamma bile daha şimdiden kırmızı kart göstermiş durumdalar" diye konuştu.

Demir, toplantıya işverenler adına katılacak Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un "işçilere insanca yaşanacak bir ücreti çok gördüklerini" baştan ilan ettiğini ifade etti.


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