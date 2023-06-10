Son dakika... MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda yangın!
Son dakika haberi... Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtilirken; hayatını kaybeden yurttaşların olduğu öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası’nda patlama sesinin ardından dumanlar yükseldi.
Fabrikaya itfaiye ve ambulans sevk edildi.
HAYATINI KAYBEDENLER VAR
Ankara’daki fabrikanın üretimhanesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden yurttaşların olduğu öğrenildi.
Öta yandan yangın, itfaiye ekiplerince büyük ölçüde kontrol altına alındı.
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