Şahap Kavcıoğlu'nun Türkiye'ye bedeli: 8 ayda yüzde 80 kayıp

Geçen yılın mart ayında Merkez Bankası Eski Başkanı Naci Ağbal, göreve getirilişinden 4 ay sonra görevden alınmıştı. Ağbal'ın yerine atanan Şahap Kavcıoğlu döneminde ise Türk Lirası yabancı para birimleri karşısında yüzde 80 değer kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
24 Kasım 2021 Çarşamba, 10:09
Şahap Kavcıoğlu'nun Türkiye'ye bedeli: 8 ayda yüzde 80 kayıp
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günü yaptığı faiz indiriminden sonra Türk Lirası'nın rekor düzeyde değer kaybetmesi halkı sokağa döktü. Dün gece ülkenin farklı yerlerinde çok sayıda kişi ve grup, protesto gösterileri düzenleyerek, ekonomi yönetimine tepki gösterdi. Protestolarda "hükümet istifa" sesleri yükseldi. 

Ekonomist Murat Sağman da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dolar karşısında değer kaybeden Türk Lirası'nın yarattığı ekonomik krizde, isim vermeden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tuttu. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Naci Ağbal'ı "sebepsiz bir şekilde" görevden aldığını söyleyen Sagman, Kavcıoğlu göreve geldikten sonra Türk Lirası'nın yüzde 80 değer kaybına uğradığını hatırlattı. 

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, dün Saray'da AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüş, bu görüşme, "görevden mi alınacak" sorularının sorulmasına sebep olmuştu. 

İşte Sagman'ın paylaşımı: 



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