Emlak ilanı verirken dikkat! Emlak ilanlarına yeni düzenleme: Uymayanlara ceza kesilecek

Yayınlanma: 02.12.2023 - 10:03

Güncelleme: 02.12.2023 - 10:19

Enflasyonla mücadelenin en önemli başlıklardan birini oluşturan emlak fiyatlarında, spekülasyonların önüne geçmek için yeni düzenleme devreye giriyor.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un aktardığına göre, emlak siteleri üzerinden yapılan konut satışlarında, aynı konut için farklı fiyatlarla birden fazla ilan girişi yapılamayacak. Yetkisiz emlakçıların faaliyetini engellemek amacıyla da yetki belgelerinde aranan şartlar hafifletilecek, tüm şartları taşıyan emlak danışmanlarından, mesleki deneyim istenmeyecek.

UYMAYAN PLATFORMLARA PARA CEZASI

Ticaret Bakanlığı'nın tarafından hazırlandığı belirtilen taslağa göre, başkalarına ait taşınmazların satışına yönelik ilanlara internet üzerinden ortam sağlayan kişi ve şirketler, aynı taşınmaza ilişkin farklı fiyatlarla birden fazla ilan girişine izin vermeyecek. Emlakta spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi ve internetteki emlak platformlarında yer alan ilanlardaki bilgi kirliliğinin engellenmesini hedefleyen düzenlemeye uymayan platformlara para cezası kesilecek.

BİR ÖNLEM DE EMLAKÇILARA

Bir diğer önlem de yetkisiz faaliyet gösteren emlakçılar konusunda olacak. Konut ticareti yapan emlak işletmelerinin, yetki belgesi için gerekli olan diğer tüm şartları taşımalarına rağmen, mesleki deneyim şartını sağlayamamaları nedeniyle belgesiz faaliyet göstermeleri ve sektörde yetki belgesi alımında yaşanan sıkıntıların giderilmesi amacıyla, başvurularda mesleki deneyim şartı kaldırılacak.

Bu maddenin yürürlüğe girmesiyle, emlak danışmanlarının; yetki belgesi başvurusunun yapılmasından önceki 5 yıl içinde, ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunları için en az 6 ay; diğerlerinin ise en az bir yıl emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması şartı ortadan kalkacak.