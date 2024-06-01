Emlak Konut kampanyasında taksit 41-52 bin lira arasında değişiyor

Yayınlanma: 01.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.06.2024 - 04:00

İktidar Emlak Konut üzerinden düşük faizli, kefilsiz, dört seçenekli konut kampanyası başlattı ancak emekçilerin ev sahibi olabilmesi, yüksek taksitler nedeniyle imkânsız.

Emlak Konut’un “güvenli yatırım, güvenli gelecek” sloganıyla duyurduğu kampanyanın detayları belli oldu. Kampanya, “Şimdi ister yarısı peşin iki yıl ödemesiz, ister 1.29 vade farkı ve 72 ay taksitle ev sahibi olun, doğru yatırımla geleceğe güvenle bakın. Üstelik banka yok, kefil yok” ifadeleriyle duyuruldu.

“Peşin satış, vade farksız, iki yıl ödemesiz ve sabit artan taksitli satış koşullarından” oluşan dört seçeneğin bulunduğu kampanya büyük bölümü 10 bin TL aylık alan emekli, 17 bin TL alan asgari ücretli ve ortalama 37 bin 332 TL alan memur için ulaşılmaz. Bu gelirlerle aylık 41 bin lira ile 52 bin lira arasındaki taksitleri ödemek olanaklı değil.

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ, emekçilerin ev almaya hayallerinin bile yetemeyeceğini söyledi. Ülkedeki ekonomik kriz derinleştikçe iktidar tarafından “müjde” ve “kampanya” sayısının da arttığına işaret eden Yeşildağ, şöyle devam etti:

‘DÜŞÜK FAİZ ALDATMACA’

“AKP iktidarı rant projelerini sürdürmeye devam etmektedir. Yeni konut kampanyası adı altında kamuoyuna 1.29 faizle konut müjdesi sunulması tamamen aldatmacadır. Bu krediyi kullanmak için önce alacak bir ev bulmak sonrasında mali gücünüzün yeteceği bir bütçenizin olması gereklidir. Ülkemizde ev fiyatlarının 5-10 milyonu bulduğu ortamda kamu emekçileri peşinatı çıkarsa dahi aylık taksitlerini ödemesi mümkün değildir. Kamu emekçileri mevcut maaşlarıyla, aç kalıp yemeden içmeden kredi taksitini ödemek istese dahi bunu karşılayamaz durumdadır.”

Yeşildağ, geniş halk kesimlerinin yararlanma olanağı olmadığı böyle bir paketin “zenginlere yönelik” olduğunu söyledi. Bu paketin müteahhitlere destek olmaktan başka anlamı olmadığını dile getiren Yeşildağ, “Yurttaşlara uygun konut ve barınma hakkının sağlanmasını, kamu emekçilerine başta büyükşehirler olmak üzere kira desteği sağlanmasını istiyoruz” dedi.