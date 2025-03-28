Emlak sektöründe yeni dönem: Kurumsallık için 'E' tabela uygulaması başlıyor

Yayınlanma: 28.03.2025 - 12:14

Güncelleme: 28.03.2025 - 12:14

TEDB Başkanı Hakan Akçam, Ankara'da 8 bin 500, Türkiye genelinde ise 142 bin emlak danışmanı olduğunu belirtti.

Eczane ve veterinerlerin girişlerinde kurumsallık adına sembol tabelaların bulunduğuna dikkat çeken Akçam, "Sektörde kurumsallığı artırmak amacıyla 'E' tabela uygulamasını Ramazan Bayramı'ndan sonra başlatacağız" şeklinde konuştu.

Ankara'nın pilot bölge olacağını ve bu uygulamayı zamanla Türkiye geneline yayacaklarını belirten Akçam, şu şekilde devam etti:

"Sorumlu emlak danışmanı dediğimiz, yani Ticaret Bakanlığından taşınmaz ticaret yetki belgesi almış emlak danışmanlarının ofis girişlerine bu tabelayı asacağız. Tabelanın zorunlu olması için Ticaret Bakanlığına başvurduk. Bakanlığımızın bu konuda bize destek vereceğini düşünüyoruz."

SAHTECİLİĞE KARŞI ÖNLEMLER ALINIYOR

Akçam, sektördeki sahteciliğe karşı önlemler aldıklarına da değinerek, şunları söyledi:

"Tabelanın alt köşesinde taşınmaz ticaret yetki numarası yazacak. Ayrıca, tabelada emlak danışmanına dair bilgilerin yer aldığı bir QR kodu bulunacak. Vatandaşlar bu QR kodunu okuttuklarında, Ticaret Bakanlığının sayfasına yönlendirilecek ve emlakçı hakkında bilgilere ulaşabilecekler. Emlak sektöründe sıkça duyduğumuz sorunlu işler için bu uygulama önemli bir çözüm olacak. Bu yöntemle, art niyetli kişilerin meslek dışına itilmesini sağlamayı hedefliyoruz."

Taşınmaz ticaret yetki belgesinin önemine de dikkat çeken Akçam, bu belgeyi almak isteyenlerin belirli şartları yerine getirmeleri gerektiğini ifade etti. "Ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının en az 6 ay, diğerlerinin ise 12 ay staj yapması gerekiyor" dedi.

EMLAK DANIŞMANLARININ EĞİTİM GEREKSİNİMLERİ

Stajı tamamlayanların, vergi levhası alıp oda kaydı oluşturma zorunluluğu bulunduğunu belirten Akçam, "Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesi ve çevrimiçi eğitimi tamamladıktan sonra Ticaret Bakanlığının internet sayfasından başvuru yapılabilir. Bu şartlar yerine getirilmezse mesleğe kabul edilmeyecek" şeklinde konuştu.

Akçam, ayrıca emlak danışmanlarıyla çalışan sözleşmeli personelin yetki belgesi alma zorunluluğu bulunmadığını ekledi.

YENİ TABELALAR VE LOGO TASARIMI

Ticaret Bakanlığından taşınmaz ticaret yetki belgesi almış emlak danışmanlarının ofislerine asacakları tabelalar 50x50 ölçüsünde olacak. Tabelanın etrafında kırmızı bir çerçeve yer alırken, çerçevenin içinde kırmızı ev görseli ve üzerinde beyaz "E" harfi bulunacak.