Emlakçıya ‘puan’ geliyor

Yayınlanma: 30.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.08.2024 - 04:00

Son dönemlerde fahiş fiyat, birden fazla emlakçının aynı konutu farklı fiyatlarla ilana koyması, sahte ilanlarla piyasada fiyatın yükseltilmesi, yetkisiz emlakçılar, yaşanan dolandırıcılıklar gibi piyasadaki dengeleri bozan durumlara karşı önlemler artıyor.

Önce Ticaret Bakanlığı, ilan portallarına ilişkin düzenlemelere gitti ve e-Devlet üzerinden mülk sahibi izin vermeden ilan girilememesi, ilan fiyatlarının denetlenmesi gibi adımlar attı. Şimdi de ilan portalları kendi önlemlerini almaya başlıyor. Bu portallardan birisi olan sahibinden.com, emlakçı puanlama sistemini devreye alıyor. Eylül ayında başlayacak uygulama ile üye kullanıcılar hizmet aldıkları emlakçıyı puanlayarak kendinden sonraki kullanıcılar için referans oluşturabilecek.

İYİ ÇALIŞAN ETKİLENMEZ

Uygulamanın duyulması emlakçılar arasında tartışma yarattı. Bu platformların e-ticaret platformu olmadığını söyleyen Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, bu uygulamayı kabul etmediklerini ifade ederek, puanlamanın, işini doğru şekilde yapan emlak danışmanları arasında haksız rekabete yol açacağını söylüyor. Hatta mülk sahipleriyle, emlak danışmanları arasında hizmet bedeli oranlarında pazarlıklara neden olabileceğini de belirtiyor. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan ise uygulamayı faydalı bulanlardan. Puanlandığını bilen emlakçının daha kaliteli davranmak zorunda kalacağını belirten Akdoğan, “İşini iyi yapanlar için güzel uygulama” diyor.

KONUT YATIRIMCISI YURTDIŞINA KAÇIYOR

Konut yatırımcıları iç piyasadaki olumsuzluklar nedeniyle gözünü yurtdışına çevirdi. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) Doğrudan Yatırımlar Bülteni’ne göre, 2024’ün ikinci çeyreğinde yurtdışında yapılan doğrudan yatırımların yüzde 45’ini gayrimenkul sektörü oluşturdu. Yurtdışından gayrimenkul alımı 2023’ün ilk 6 ayında 842 milyon dolar iken 2024’ün aynı döneminde 1.2 milyar dolara çıktı.

