TCMB cari açık verilerini açıkladı: Kasım ayı verilerinde büyük açık!

Yayınlanma: 13.01.2025 - 11:07

Güncelleme: 13.01.2025 - 11:21

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Kasım ayına ilişkin Ödemeler Dengesi İstatistikleri’ni yayımladı. Buna göre, cari işlemler hesabı kasım ayında 2 milyar 871 milyon ABD Doları açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 3 milyar 443 milyon ABD Doları fazla kaydedildi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 5 milyar 235 milyon ABD Doları oldu.

YILLIKLANDIRILMIŞ VERİLER

Kasım ayında yıllıklandırılmış cari açık 7,4 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, dış ticaret dengesi 54,6 milyar ABD Doları açık verirken, hizmetler dengesi 60,9 milyar ABD Doları fazla verdi. Birincil gelir dengesi ise 14,3 milyar ABD Doları açık kaydetti.

HİZMETLER DENGESİ VE BİRİNCİL GELİR DENGESİ

Kasım ayında hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 3 milyar 725 milyon ABD Doları oldu. Bu tutarın, 1 milyar 338 milyon ABD Doları taşımacılık hizmetlerinden ve 2 milyar 630 milyon ABD Doları seyahat gelirlerinden sağlandığı bildirildi. Birincil gelir dengesi ise 1 milyar 442 milyon ABD Doları net çıkış kaydetti.

FİNANS HESABI VE YATIRIMLAR

Net doğrudan yatırımlar, yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına 4,2 milyar ABD Doları katkı sağladı. Kasım ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 582 milyon ABD Doları olarak kaydedildi. Portföy yatırımları 1 milyar 229 milyon ABD Doları net giriş sağladı. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi ve DİBS piyasalarındaki alımları sırasıyla 39 milyon ve 1 milyar 645 milyon ABD Doları oldu.

KREDİ KULLANIMLARI VE REZERVLER

Kasım ayında bankaların 3 milyar 226 milyon ABD Doları net kredi kullanımı dikkat çekerken, diğer sektörler 146 milyon ABD Doları net geri ödeme gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde ise 1 milyar 327 milyon ABD Doları net artış kaydedildi.

GENEL DEĞERLENDİRME

Türkiye’nin Kasım ayındaki cari açık verileri, dış ticaret dengesi ve hizmetler dengesi gibi kalemlerdeki gelişmelerle şekillendi. Ödemeler dengesi verileri, özellikle bankacılık sektöründeki kredi hareketliliği ve doğrudan yatırımların pozitif etkisini yansıttı.