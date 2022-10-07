En çok elektriği kömür santralleri üretti
Türkiye'de dün günlük bazda 865 bin 27 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 868 bin 257 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 77 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 29 bin 741 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün 865 bin 27 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 868 bin 257 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 22,39 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,27 ile rüzgar ve yüzde 17 ile doğal gaz santralleri izledi.
Öte yandan, dün 5 bin 373 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 603 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
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