En çok konkordato alan iller belli oldu

Bu yılın ilk 7 ayında bin 554 firmadan konkordato talebi alındı. En çok konkordato alan illerin başında İstanbul geliyor. En riskli sektörler listesinde ise ilk sırayı inşaat sektörü aldı.

İHA
Yayınlanma: 20.08.2024 - 17:53
En çok konkordato alan iller belli oldu
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Son zamanlarda gündemde olan konkordato talepleri borsada da etkisini gösterdi. 

Borsada işlem gören Mega Polietilen üç ay süre ile konkordato ilan etti, işleme kapatıldı. 

Konkordato Takip sitesinin verilerine göre, geçen yıl toplam bin 516 konkordato talebi olurken 2024’ün ilk 7 ayında bu rakam bin 554 oldu. 

EN FAZLA KONKORDATO ALAN İL İSTANBUL 

Mahkemelerin yılın ilk yarısında iflas kararı verdiği dosya sayısı ise 55 oldu. 

En çok konkordato alan illerin başında İstanbul geliyor. İstanbul’u, Ankara izlerken üçüncü sırada ise Bursa yer aldı. 

En riskli sektörler listesinde ise ilk sırayı 398 firma ile inşaat sektörü aldı. İkinci sırada tekstil yer alırken, üçüncü sırada ise akaryakıt istasyonları görüldü. 


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