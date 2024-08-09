Mağdurlara ve müşterilere ödenecek… İflas eden kripto borsaya 12.7 milyar tazminat cezası!

Yayınlanma: 09.08.2024 - 17:03

Güncelleme: 09.08.2024 - 17:05

Beş ay önce, ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi, FTX kurucusu Sam Bankman-Fried hakkında şirketin çöküşündeki rolü nedeniyle hapis cezası verildiğini açıkladı.

Bunun üzerine, 9 Ağustos’ta iflas eden kripto para borsasının müşterilerine ve mağdurlara 12,7 milyar dolar (425 milyar 831 milyon TL) ödemesine karar verildi.

ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), bunun kurumun tarihindeki "bu türden en büyük kurtarma" olduğunu ve dolandırıcı Sam Bankman-Fried’in ‘FTX içerisindeki çekirdek bir grup’ tarafından düzenlenen devasa dolandırıcılık planından etkilenenleri tazmin edeceğini söyledi.

FTX, 2022 yılının sonlarında kripto fiyatlarındaki çöküşün ortasında iflasını açıkladı. Kurucusu Bankman-Fried, geçen yılın sonlarında dolandırıcılık ve kara para aklamak için komplo kurmaktan suçlu bulunduktan sonra mart ayında 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kendisine 11 milyar dolarlık (yaklaşık 368 milyar TL) varlığından vazgeçme emri verildi.

Bir zamanlar 32 milyar dolar (yaklaşık 1 trilyon TL) değerinde olan FTX, yakın ilişkili bir fon olan Alameda Research aracılığıyla müşteri fonlarını riskli yatırımlar için kullandı.

'ESKİ MODA' ZİMMETE PARA GEÇİRME

Bankman-Fried ise müşteri parasını kendi adına yapılan büyük siyasi bağışlar, lüks arabalar, Bahamalar'daki mülkler ve A listesindeki ünlülerin onayları da dahil olmak üzere kendi çıkarları için kullandı.

Müşteriler paralarının iade edilmesini istemeye başladıktan sonra muazzam bir bütçe açığı ortaya çıktı. Savcılar, Bankman-Fried'in faaliyetlerinin yeni teknoloji kisvesi altında gizlenmiş "eski moda zimmete para geçirme" anlamına geldiğini söyledi. Bankman-Fried toplamda müşterilerinden 8 milyar dolar çalmakla suçlanıyor.

CFTC başkanı Rostin Behnam, "FTX, kripto piyasalarına erişmek için güvenli ve emniyetli bir yer olduğu yanılsamasını yaratmak için eski taktikler kullandı" dedi: "Ancak suiistimalleri tespit etmek ve nihayetinde çöküşü önlemek için var olan yönetişim, müşteri korumaları ve gözetim gibi temel düzenleyici araçlar orada değildi."