Rusya'dan küresel ticarette kripto hazırlığı

Rusya Maliye Bakanlığı'nın finansal politika departmanı başkanı Ivan Chebeskov, Rusya'nın kripto paraları diğer ülkeler ile barter ticarette kullanmayı değerlendirdiğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
17 Haziran 2022 Cuma, 13:01
Rusya'dan küresel ticarette kripto hazırlığı
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Rusya, kripto paraları diğer ülkelerle barter ticarette kullanmayı değerlendiriyor. "Rusya MB, kripto paraların ödeme için kullanılmasına karşı değil. Rusya MB, eğer Rusya'da kripto paralar var ise bunlardan kurtulmanın iyi olacağının bilincinde" diye konuşan Chebeskov, kriptoların uluslararası ticarette kullanılmasına imkan vermenin Batı'nın yaptırımlarına karşı koymaya yardım edeceğini savundu.

Rusya MB Başkanı Nabiullina dün yaptığı açıklamada, kripto paraların Rusya içinde ödeme aracı olarak kullanılmasına karşı olduğunu ifade etmişti.


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