En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Erdoğan'a en yakın isimden açıklama geldi

Yayınlanma: 07.12.2024 - 17:35

Güncelleme: 07.12.2024 - 17:35

Türkiye'de milyonlarca yurttaş, kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkının ne kadar olacağını merak etmeye başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Şimdi ise gözler memur ve emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkına çevrildi.

2025 memur ve emekli zammında son durum, Türkiye'de ekonomiyle ilgili verileri yakından takip eden yurttaşların gündeminde yer alıyor.

5 aylık enflasyon farkının belirlenmesiyle birlikte tüm gözler memur ve emeklinin zam oranında belirleyici olacak olan 6 aylık enflasyon verilerine çevrildi. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte ocak ayında memur ve emekli zamlarında artış meydana gelecek. İ

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında toplam enflasyon yüzde 14,57 olarak hesaplandı. Beklentiler referans alındığında emekli ve memuru ilgilendiren 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,48 civarında hesaplanıyor.

Enflasyon yüzde 2 gelirse, 6 aylık enflasyon yüzde 16,86'ya çıkıyor. Memur ve emekli zammında belirleyici olan enflasyon farkı ise yüzde 6,24 olacak.

Enflasyonun yüzde 2,5 olması halinde ise 6 aylık enflasyon yüzde 17,43'e yükseliyor. Enflasyon farkı ise 6,76 olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK MI?

6 aylık enflasyon kaynaklanan zam oranı kök maaşa uygulanıyor.

En düşük emekli maaşı temmuz ayı itibarıyla en 12 bin 500 lira olarak belirlenmişti. Enflasyon zammına rağmen bu rakamın altında kalan aylıklar, 12 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Güncel rakamlara göre 3 milyon 703 bin 180 kişi en düşük emekli maaşı alıyor.

En düşük emekli maaşının artması için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Ekonomi yönetimince belirlenen rakam, yasa teklifi olarak TBMM'ye sunuluyor. Yani enflasyondan doğan zam oranı en düşük emekli aylığını etkilemiyor.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

NTV'nin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'en düşük maaşı alan gruptaki emekliler için ne yapılacak?' sorusuna yanıt verdi.

Yılmaz açıklamasında, "Bizim en temel kuralımız, enflasyona ezdirmeme kuralıdır. Burada temel mekanizmaların çalışacağını belirtmek istiyorum. Mutlaka bir çalışma yapılacaktır" dedi.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Enflasyon beklentileri göz önüne alındığında emeklilerin yıl sonu zam oranı yüzde 16-18 civarında şekilleniyor.

MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Enflasyon senaryoları baz alındığında memurların maaşlarında enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı uygulanacak. Böylece memur zamlarına yüzde 12-13 civarında artış meydana gelecek.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşı, temmuz ayı itibarıyla 39 bin 177 liraya çıkmıştı.

Zam oranının yüzde 12 olması halinde 2025 yılında en düşük memur aylığı, 43 bin 878 liraya yükselecek. Yüzde 13 civarında bir zam olması halinde ise en düşük memur maaşı 44 bin 270 liraya çıkacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur emekli aylığı, temmuz ayında 17 bin 587 liraya yükselmişti.

Memur emeklilerinin en düşük maaşı, yüzde 12'lik zam halinde 19 bin 697 liraya çıkacak. Yüzde 13'lük zam olasılığında ise en düşük maaş 19 bin 873 lira olacak.