Soba can aldı… Emekli öğretmen 2 kardeşten 1'i öldü!

Yayınlanma: 05.12.2024 - 00:12

Güncelleme: 05.12.2024 - 00:12

Olay, saat 21.30 sıralarında Sularbaşı Mahallesi 10’uncu Sokak’ta bulunan müstakil evde meydana geldi. Kardeş olan emekli öğretmenler Makbule ve Hüseyin İnangu’dan haber alamayan yakınları, durumu polise haber verdi. İhbarla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yakınlarının kapıyı açmasıyla eve giren sağlık ekipleri Hüseyin İnangu'yu hareketsiz halde buldu.

Yapılan kontrolde Hüseyin İnangu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Bitkin halde bulunan ve gazdan etkilendiği belirlenen Makbule İnangu ise ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Makbule İnangu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hüseyin İnangu’nun cenazesi, olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. İnangu kardeşlerin evde ısınma için kullandıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından etkilendikleri belirlendi.

‘KÖMÜR KOVALARINI DEĞİŞTİRİRKEN GÖRDÜK’

Emekli öğretmen kardeşlerin komşusu Kadir Küpeli, "En son öğlen kömür kovalarını değiştirirken gördük. İki kardeş birlikte yaşıyorlardı. Çok iyi insanlardı" dedi.