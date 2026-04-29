En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz zammında ilk tahminler gelmeye başladı

29.04.2026 11:51:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
TÜİK’in 2026 yılı ilk çeyrek verileriyle birlikte milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin temmuz ayı zam tablosu netleşmeye başladı. Mart sonu itibarıyla yüzde 10,4’lük zam farkının kesinleştiği süreçte, nisan, mayıs ve haziran verileriyle birlikte 6 aylık toplam artışın yüzde 15 bandına ulaşması bekleniyor. Peki yüzde 15 zam yapılması durumunda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte tüm ayrıntılar...

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ilk üç aylık enflasyon verileri, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oluşacak zam oranına ilişkin tabloyu ortaya koydu. Açıklanan verilerle birlikte Temmuz zammı için hesaplamalar şimdiden netleşmeye başladı.

İLK 3 AYLIK ENFLASYON ZAMMI ŞEKİLLENDİ

Mart ayında enflasyonun yüzde 1,94 olarak açıklanmasıyla birlikte yılın ilk üç ayına ilişkin veriler kesinleşti. Buna göre ocak ayında yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96 ve mart ayında yüzde 1,94 oranında enflasyon gerçekleşti.

Bu veriler doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yaklaşık yüzde 10,4 seviyesinde zam farkı oluştu.

TEMMUZ ZAMMI İÇİN KRİTİK AYLAR BEKLENİYOR

Emekli maaşlarına yapılacak kesin artış için nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon verileri belirleyici olacak. Bu üç aylık dönemin açıklanmasıyla birlikte 6 aylık zam oranı netleşecek.

Nisan ayı enflasyonunun beklentiler doğrultusunda gelmesi halinde 4 aylık enflasyon farkının yüzde 13,26 seviyesine ulaşabileceği öngörülüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ HESAPLAR

Uzman değerlendirmelerine göre 6 aylık enflasyon farkının ortalama yüzde 15 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu senaryoya göre mevcut 20 bin TL seviyesindeki en düşük emekli aylığının, temmuz zammı ile birlikte yaklaşık 23 bin TL’ye yükselmesi öngörülüyor.

Ek bir yasal düzenleme yapılmaması durumunda maaş artışlarının yalnızca enflasyon farkı üzerinden belirleneceği ifade ediliyor.

İkinci el araç satışında yeni dönem: Yetki belgesinde lise mezuniyeti şartı kaldırıldı Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İkinci el araç ve taşınmaz ticareti yapan işletmeleri doğrudan ilgilendiren düzenlemede, yetki belgesi için aranan lise mezuniyeti şartının ilköğretim seviyesine düşürülmesi ve unvan değişikliklerinde belge yenileme zorunluluğu getirilmesi başlıkları öne çıktı.
Başlangıç tarihi Resmi Gazete'de yayımlandı: Tapuda nakit devri sona eriyor Ticaret Bakanlığı'nın Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle, gayrimenkul alım-satımında "elden ödeme" dönemi sona eriyor. Düzenleme tapu devri ile para transferini eş zamanlı hale getirerek dolandırıcılık riskini ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Peki, yeni tapu düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek? İşte düzenlemeye dair tüm ayrıntılar...
Site aidatlarında tek taraflı zam dönemi bitiyor: Düzenlemenin ayrıntıları belli oldu Milyonlarca konut sahibini ve kiracıyı yakından ilgilendiren site aidat düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanıyor. Aidat artışlarında yönetimlerin tek taraflı karar yetkisini kısıtlayan ve artış oranları için kat maliklerinin üçte iki çoğunluk onayını şart koşan yasa teklifi, uzlaşma sağlanamayan durumlarda ise zam oranını "yeniden değerleme oranı" ile sınırlandırıyor.