En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz zammında ilk tahminler gelmeye başladı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ilk üç aylık enflasyon verileri, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oluşacak zam oranına ilişkin tabloyu ortaya koydu. Açıklanan verilerle birlikte Temmuz zammı için hesaplamalar şimdiden netleşmeye başladı.

İLK 3 AYLIK ENFLASYON ZAMMI ŞEKİLLENDİ

Mart ayında enflasyonun yüzde 1,94 olarak açıklanmasıyla birlikte yılın ilk üç ayına ilişkin veriler kesinleşti. Buna göre ocak ayında yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96 ve mart ayında yüzde 1,94 oranında enflasyon gerçekleşti.

Bu veriler doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yaklaşık yüzde 10,4 seviyesinde zam farkı oluştu.

TEMMUZ ZAMMI İÇİN KRİTİK AYLAR BEKLENİYOR

Emekli maaşlarına yapılacak kesin artış için nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon verileri belirleyici olacak. Bu üç aylık dönemin açıklanmasıyla birlikte 6 aylık zam oranı netleşecek.

Nisan ayı enflasyonunun beklentiler doğrultusunda gelmesi halinde 4 aylık enflasyon farkının yüzde 13,26 seviyesine ulaşabileceği öngörülüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ HESAPLAR

Uzman değerlendirmelerine göre 6 aylık enflasyon farkının ortalama yüzde 15 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu senaryoya göre mevcut 20 bin TL seviyesindeki en düşük emekli aylığının, temmuz zammı ile birlikte yaklaşık 23 bin TL’ye yükselmesi öngörülüyor.

Ek bir yasal düzenleme yapılmaması durumunda maaş artışlarının yalnızca enflasyon farkı üzerinden belirleneceği ifade ediliyor.