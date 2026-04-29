Site aidatlarında tek taraflı zam dönemi bitiyor: Düzenlemenin ayrıntıları belli oldu

Konutlarda son yıllarda artan site aidatlarıyla ilgili düzenleme Meclis gündemine geliyor. Milyonlarca site ve apartman sakininin beklediği kanun değişikliği, bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda görüşülecek. Düzenleme ile aidat artışlarının belirli kurallara bağlanması hedefleniyor.

AİDAT ARTIŞLARINA YENİ KURAL GELİYOR

Hazırlanan düzenlemeye göre site aidatlarında yapılan artışların kat maliklerinin onayına sunulması öngörülüyor. Yönetimlerin teklif ettiği bütçe ve artış oranları, doğrudan kat malikleri tarafından değerlendirilecek.

3’TE 2 ÇOĞUNLUK ŞARTI GETİRİLİYOR

Teklifin kabul edilebilmesi için kat maliklerinin üçte iki çoğunluğunun onayı gerekecek. Teklifin reddedilmesi durumunda site yönetimi en geç üç ay içinde yeniden bütçe hazırlayacak.

Bu süreçte aidatlara uygulanacak artışın, geçici olarak yeniden değerleme oranını aşamayacağı düzenleniyor. Böylece Genel Kurul’da karar çıkmasa dahi zam oranının belirsiz kalmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

KARAR SÜRECİNDE KAT MALİKLERİ ETKİLİ OLACAK

Gayrimenkul Hukukçusu Ali Güvenç Kiraz, mevcut uygulamada yöneticilerin piyasa koşullarını gerekçe göstererek aidatlara tek taraflı zam yapabildiğini belirtti. Yeni düzenlemeyle birlikte karar sürecinin kat maliklerine geçeceğini ifade eden Kiraz, “Artışı aslında kat malikleri belirleyecek. Söz sahibi tamamen kat maliklerine ait olacak” dedi.