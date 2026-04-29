İkinci el araç satışında yeni dönem: Yetki belgesinde lise mezuniyeti şartı kaldırıldı

İkinci el araç satışına ilişkin yeni düzenlemeler Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlandı ve 29 Nisan 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Motorlu kara taşıtı ticareti ve taşınmaz ticareti alanlarını kapsayan yönetmelik değişiklikleri, sektöre giriş şartları ve belge süreçlerinde önemli güncellemeler içeriyor.

YETKİ BELGESİ İÇİN EĞİTİM ŞARTI DEĞİŞTİ

Yeni düzenleme kapsamında yetki belgesi almak isteyenler için aranan eğitim kriteri yeniden belirlendi. Daha önce lise mezunu olma şartı bulunurken, yeni düzenlemeyle birlikte bu şart ilköğretim mezuniyeti seviyesine indirildi. Düzenlemenin sektöre girişin kolaylaştırılması amacıyla yapıldığı belirtildi.

YETKİ BELGESİ SÜREÇLERİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Motorlu kara taşıtı ticareti yapan işletmelerin yetki belgesi süreçleri de değiştirildi. Yetki belgelerinde yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda, artık tadil işlemi yapılması zorunlu hale getirildi.

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNDE BELGE YENİLENECEK

Yönetmelik değişikliğiyle birlikte işletmelerin ticaret unvanı veya işletme adı değiştiğinde mevcut yetki belgesinin yenilenmesi gerekecek. Bu düzenlemenin, kayıtların güncel tutulmasını sağlamak amacıyla getirildiği ifade edildi.

BAŞVURULAR BİLGİ SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILACAK

Yeni düzenleme kapsamında yetki belgesi başvurularının belirlenen süreler içinde Bilgi Sistemi üzerinden yapılacağı bildirildi.