İkinci el araç satışında yeni dönem: Yetki belgesinde lise mezuniyeti şartı kaldırıldı

29.04.2026 11:23:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İkinci el araç ve taşınmaz ticareti yapan işletmeleri doğrudan ilgilendiren düzenlemede, yetki belgesi için aranan lise mezuniyeti şartının ilköğretim seviyesine düşürülmesi ve unvan değişikliklerinde belge yenileme zorunluluğu getirilmesi başlıkları öne çıktı.

İkinci el araç satışına ilişkin yeni düzenlemeler Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlandı ve 29 Nisan 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Motorlu kara taşıtı ticareti ve taşınmaz ticareti alanlarını kapsayan yönetmelik değişiklikleri, sektöre giriş şartları ve belge süreçlerinde önemli güncellemeler içeriyor.

YETKİ BELGESİ İÇİN EĞİTİM ŞARTI DEĞİŞTİ

Yeni düzenleme kapsamında yetki belgesi almak isteyenler için aranan eğitim kriteri yeniden belirlendi. Daha önce lise mezunu olma şartı bulunurken, yeni düzenlemeyle birlikte bu şart ilköğretim mezuniyeti seviyesine indirildi. Düzenlemenin sektöre girişin kolaylaştırılması amacıyla yapıldığı belirtildi.

YETKİ BELGESİ SÜREÇLERİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Motorlu kara taşıtı ticareti yapan işletmelerin yetki belgesi süreçleri de değiştirildi. Yetki belgelerinde yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda, artık tadil işlemi yapılması zorunlu hale getirildi.

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNDE BELGE YENİLENECEK

Yönetmelik değişikliğiyle birlikte işletmelerin ticaret unvanı veya işletme adı değiştiğinde mevcut yetki belgesinin yenilenmesi gerekecek. Bu düzenlemenin, kayıtların güncel tutulmasını sağlamak amacıyla getirildiği ifade edildi.

BAŞVURULAR BİLGİ SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILACAK

Yeni düzenleme kapsamında yetki belgesi başvurularının belirlenen süreler içinde Bilgi Sistemi üzerinden yapılacağı bildirildi.

İlgili Konular: #Resmi Gazete #ikinci el otomobil #Ticaret Bakanlığı #otomobil satış #ikinci el araç

TÜİK verileri açıklandı: Ekonomiye güven nisan ayında sert düştü TÜİK, Nisan 2026 dönemine ilişkin Ekonomik Güven Endeksi'nin bir önceki aya göre yüzde 1,5 azalarak 96,4 seviyesine gerilediğini duyurdu. Endeksin 100 eşik değerinin altındaki seyrini koruması ekonomik görünüme dair kötümser beklentilerin sürdüğüne işaret ederken reel kesim, hizmet ve perakende ticaret kollarındaki düşüş genel tabloyu aşağı çekti.
TÜİK verileri açıklandı: Geniş tanımlı işsizlikte yükseliş sürüyor TÜİK, Mart 2026 dönemi işgücü istatistiklerini açıkladı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,1, işsiz sayısı ise 2 milyon 873 bin kişi olarak kayıtlara geçti. İstihdamda artış gözlenirken, geniş tanımlı işsizliği temsil eden atıl işgücü oranı yükseldi.
Site aidatlarında tek taraflı zam dönemi bitiyor: Düzenlemenin ayrıntıları belli oldu Milyonlarca konut sahibini ve kiracıyı yakından ilgilendiren site aidat düzenlemesi TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanıyor. Aidat artışlarında yönetimlerin tek taraflı karar yetkisini kısıtlayan ve artış oranları için kat maliklerinin üçte iki çoğunluk onayını şart koşan yasa teklifi, uzlaşma sağlanamayan durumlarda ise zam oranını "yeniden değerleme oranı" ile sınırlandırıyor.