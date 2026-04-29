Cumhuriyet Gazetesi Logo
Başlangıç tarihi Resmi Gazete'de yayımlandı: Tapuda nakit devri sona eriyor

29.04.2026 11:37:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Ticaret Bakanlığı'nın Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle, gayrimenkul alım-satımında "elden ödeme" dönemi sona eriyor. Düzenleme tapu devri ile para transferini eş zamanlı hale getirerek dolandırıcılık riskini ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Peki, yeni tapu düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek? İşte düzenlemeye dair tüm ayrıntılar...

Tapu işlemlerinde elden ödeme uygulaması sona eriyor. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile Güvenli Ödeme Sistemi, taşınmaz satışlarında zorunlu hale getirildi. Yeni sistemle birlikte alıcı ve satıcı arasındaki para transferleri güvenli bir altyapı üzerinden gerçekleştirilecek.

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA YENİ DÖNEM

Ticaret Bakanlığı, düzenlemenin temel amacının dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik risklerini azaltmak olduğunu açıkladı. Aynı zamanda kayıtdışı işlemlerin önüne geçilmesi ve para transferlerinin güvenli bir ortamda yapılması hedefleniyor.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile taşınmaz satışlarında mülk devri ve ödeme işlemlerinin eş zamanlı yürütülmesi öngörülüyor.

Yeni sistemin 1 Temmuz’a kadar isteğe bağlı olarak kullanılabileceği, bu tarihten sonra ise Güvenli Ödeme Sistemi’nin zorunlu hale geleceği ve elden ödeme yapılmasının mümkün olmayacağı belirtildi.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Yeni uygulamada bloke mekanizması devreye alınacak. Buna göre alıcı tarafından gönderilen satış bedeli güvenli hesapta tutulacak ve tapu devri tamamlanana kadar bloke edilecek.

Devir işleminin onaylanmasının ardından ödeme otomatik olarak satıcının hesabına aktarılacak. Bu sistemle birlikte taşınmaz satışlarında ödeme güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.

İlgili Konular: #Resmi Gazete #tapu #Ticaret Bakanlığı #güvenli ödeme

İlgili Haberler

TÜİK verileri açıklandı: Ekonomiye güven nisan ayında sert düştü TÜİK, Nisan 2026 dönemine ilişkin Ekonomik Güven Endeksi'nin bir önceki aya göre yüzde 1,5 azalarak 96,4 seviyesine gerilediğini duyurdu. Endeksin 100 eşik değerinin altındaki seyrini koruması ekonomik görünüme dair kötümser beklentilerin sürdüğüne işaret ederken reel kesim, hizmet ve perakende ticaret kollarındaki düşüş genel tabloyu aşağı çekti.
İkinci el araç satışında yeni dönem: Yetki belgesinde lise mezuniyeti şartı kaldırıldı Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İkinci el araç ve taşınmaz ticareti yapan işletmeleri doğrudan ilgilendiren düzenlemede, yetki belgesi için aranan lise mezuniyeti şartının ilköğretim seviyesine düşürülmesi ve unvan değişikliklerinde belge yenileme zorunluluğu getirilmesi başlıkları öne çıktı.
Site aidatlarında tek taraflı zam dönemi bitiyor: Düzenlemenin ayrıntıları belli oldu Milyonlarca konut sahibini ve kiracıyı yakından ilgilendiren site aidat düzenlemesi TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanıyor. Aidat artışlarında yönetimlerin tek taraflı karar yetkisini kısıtlayan ve artış oranları için kat maliklerinin üçte iki çoğunluk onayını şart koşan yasa teklifi, uzlaşma sağlanamayan durumlarda ise zam oranını "yeniden değerleme oranı" ile sınırlandırıyor.