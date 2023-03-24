En düşük maaşa yapılan düzeltme emekliler arasında eşitsizlik olarak yorumlandı

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 04:00

Seçim öncesi kesenin ağzını açan iktidar, en düşük emekli aylığını artırdı. Buna karşın tüm maaşlarda düzenleme yapılmasını istedi. Emeklilerin yoksullukta eşitlendiğini belirten uzmanlar ise adaletsizlik uyarısı yaptı.

Türkiye’de yaklaşık 14 milyon emekli var. 8 milyonu en düşük maaşı alıyor. Ortalama emekli aylığı 9 bin 245 liralık açlık sınırının altında. Yılbaşından bu yana en düşük aylığa yüzde 114, diğerlerine yüzde 30 zam verildi.

(Aziz Çelik)



Bu durumu değerlendiren Prof. Dr. Aziz Çelik, düzenlemenin bir zam olmadığını, kanuna göre zam yapılmadığını ve farkın Hazine tarafından tamamlandığını belirterek şunları söyledi: “Emeklinin hak kazandığı kök aylık Hazine tarafından 7 bin 500’e tamamlanacak. Emeklinin asıl maaşı aylık 7 bin 500 TL’yi geçene kadar artmayacak.”

"HERKESE ZAM YAPILSIN"



Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün ise önceki gün görüştükleri Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’den en düşük aylığın asgari ücret düzeyinde artmasını talep ettiklerini ancak karşılanmadığını söyledi.

(Kazım Ergün)



Ergün, benzer bir artışın diğer emekli aylıklarına da yapılması gerektiğini belirterek, şunları söyledi: “Burada bir eşitsizlik oldu. En düşük aylık arttıysa üsttekiler de artmalı. Konu kanunlaşmadı henüz düzeltilmesini bekliyoruz. Bakan beye toplantıda bayram ikramiyelerinin azlığından, intibak yasasından da söz ettik. İnşallah bu talepler de yerine getirilir.”

(Cengiz Yavuz)



Emekli-Sen Başkanı Cengiz Yavuz seçim öncesi rüşvet gibi dağıtılan bu zamların emeklileri böldüğünü söyledi. Emekliler arasındaki prim gün ve prime esas kazanç farklarının eritildiğini belirten Yavuz, “Bu durum sosyal güvenlik sistemine güvensizlik doğuruyor. Bir süre sonra bu adaletsizlik kayıtdışı çalışmayı artıracak. Çalıştığım süre içinde ödediğim primin karşılığını alamayacaksam neden prim ödeyeyim diyecekler insanlar” diye konuştu.