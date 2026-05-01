Cumhuriyet Gazetesi Logo
En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte 2026 Temmuz zammı senaryoları

1.05.2026 13:32:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü temmuz zammına çevrilirken, 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin enflasyon verileriyle maaş artışının ilk tablosu netleşti. Üç aylık kümülatif artışın yüzde 6,07 olarak kesinleştiği bu süreçte, nihai oran haziran ayı verilerinin açıklanacağı 3 Temmuz tarihinde belli olacak.

Kamu görevlileri ve memur emeklileri, 2026 yılı Temmuz ayında yapılacak maaş artışını belirleyecek enflasyon verilerine odaklandı. İlk üç aylık veriler, zam oranına ilişkin ilk tabloyu ortaya koydu.

2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin tüketici fiyat endeksi verilerinin netleşmesiyle birlikte, memur maaş zammının enflasyon farkı ayağı şekillendi. Mevcut hesaplamalara göre, toplu sözleşme hükümleriyle birlikte üç aylık dönemde maaş artışı yüzde 6,07 olarak kesinleşti.

ENFLASYON VERİLERİ VE MAAŞ HESAPLAMASI

TÜİK’in mart ayı verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 30,87, aylık enflasyon ise yüzde 1,94 olarak açıklandı. Yılın ilk üç ayındaki kümülatif enflasyon artışı yüzde 10,04 seviyesine ulaştı.

Memur ve emekli maaş hesaplamalarında ocak ayı toplu sözleşme zammı, oluşan enflasyon farkı ve temmuz ayında uygulanacak yüzde 7’lik toplu sözleşme artışı belirleyici unsurlar olarak öne çıkıyor.

MESLEK GRUPLARINA YANSIMASI

Ocak 2026 döneminde yapılan artışla en düşük memur maaşı 61 bin 890 TL’ye, en düşük memur emekli aylığı ise 27 bin 888 TL’ye yükselmişti.

Temmuz ayında kesinleşecek oranlar; öğretmen, polis, hemşire ve doktor gibi kamu çalışanlarının maaşlarını yeniden şekillendirecek. Haziran ayı enflasyon verisinin eklenmesiyle birlikte nihai fark netleşecek.

KESİN ORAN 3 TEMMUZ’DA AÇIKLANACAK

Nisan, mayıs ve haziran enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından zam oranı kesinleşecek. TÜİK, haziran verilerini 3 Temmuz 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaşacak.

Bu açıklamayla birlikte altı aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı birleştirilerek yeni maaşlar bordrolara yansıtılacak.

2026 GÜNCEL MAAŞ TABLOSU

  • En Düşük Memur Maaşı: 61 bin 890 TL
  • En Düşük Memur Emekli Aylığı: 27 bin 888 TL
  • Temmuz Toplu Sözleşme Zammı: Yüzde 7
  • Kesinleşen 3 Aylık Fark: Yüzde 6,07
İlgili Haberler

Venezuela'da asgari ücrete dev zam: Sendikaların protestosu sonuç verdi Yüksek enflasyon ve yaptırımlarla boğuşan Venezuela'da asgari ücret, petrol gelirlerindeki artışın ardından 240 dolara yükseltildi. Hükümetin gıda çeklerini de kapsayan bu hamlesi derinleşen geçim krizine karşı atılan en kritik adım olarak kayda geçti.
İTO nisan ayı verilerini açıkladı: İstanbul'un enflasyonu belli oldu İstanbul'da perakende fiyatlar nisan ayında yüzde 3,74 artarken yıllık enflasyon yüzde 36,83'e tırmandı. İTO verileri, megakentte temel tüketim kalemlerindeki fiyat baskısının sürdüğünü kanıtladı.
