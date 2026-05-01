Venezuela'da asgari ücrete dev zam: Sendikaların protestosu sonuç verdi

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, maaşların iyileştirilmesine yönelik talepler ve ABD ile yapılan ekonomik anlaşmalar sonrası asgari ücretin 240 dolara çıkarıldığını duyurdu.

Başkent Karakas’ta düzenlenen ve geniş katılımın olduğu etkinlikte konuşan Rodriguez, çalışanlar ve emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla son yılların en önemli artışlarından birinin hayata geçirildiğini ifade etti.

Asgari ücretin 240 dolara, emekli aylığının ise 70 dolara yükseltileceğini belirten Rodriguez, "Bugün protesto edenler haklıdır. Maaşların yeniden satın alma gücüne kavuşmasını sağlamalıyız. İşçilerin yararına olacak bir ekonomik büyüme için yeni toplu iş sözleşmesi üzerinde çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

ÖZEL SEKTÖRE ÇAĞRI

Rodriguez, özel sektöre de çalışanların koşullarını iyileştirme çağrısı yaptı. "2030, 2040 ve 2050 yıllarını düşünme zamanı. Bu süreci Venezuela'nın yeniden doğuşu olarak görüyorum ve yaptırımlar nedeniyle kaybedilen yılları geride bırakacağız" dedi.

MAAŞLAR YETERLİ DEĞİL

Mevcut ücretlerin yeterli olmadığını kabul eden Rodriguez, sosyal yardımların en ihtiyaç sahibi kesimlere ulaştırılması için kapsamlı çalışmalar yürütüleceğini söyledi.

ABD ile yapılan anlaşmalar ve petrol gelirlerindeki artışın ekonomide yeni bir istikrar süreci başlattığını savunan Rodriguez, Venezuela ekonomisini olumsuz etkileyen yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurguladı.

ENFLASYON YÜKSEK SEVİYEDE

Yerel basına göre ülkede 2026 yılının ilk çeyreğinde enflasyon yüzde 70’in üzerinde gerçekleşti.

240 dolara yükseltilen tutarın, temel maaşın yanı sıra hükümet tarafından sağlanan “bono” olarak adlandırılan gıda çeki ve ekonomik destek ödemelerini de kapsayan asgari gelir olduğu belirtildi.

Öte yandan Venezuela’da sendikalar ve emekliler, 9 Nisan’da maaş artışı talebiyle hükümete karşı protesto düzenlemişti.