En iyi dijital banka ödülü

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 00:00

Londra’da düzenlenen törende, ödülü İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle aldı.

Sezgin Lüle, ödüle ilişkin yaptığı açıklamada, “Finans gibi hızla değişen koşullara ve müşteri taleplerine uyum sağlama konusunda son derece dinamik bir sektörde biz de ‘Geleceğin Bankası’ olma vizyonumuz çerçevesinde teknolojiye yatırım yapmaya ve süreçlerimizi dijitalleştirerek müşterilerimize en kolay, en hızlı ve en güvenli deneyimleri sunmaya devam ediyoruz” dedi.