En iyi dijital banka ödülü

Türkiye İş Bankası, uluslararası çapta finans ve bankacılık alanındaki en itibarlı yayınlardan biri olan Euromoney’nin düzenlediği Awards for Excellence ödüllerinde, Orta ve Doğu Avrupa’nın en iyi dijital bankası (Central and Eastern Europe’s (CEE) Best Digital Bank) ödülüne layık görüldü.

cumhuriyet.com.tr
16 Temmuz 2022 Cumartesi, 00:00
En iyi dijital banka ödülü
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Londra’da düzenlenen törende, ödülü İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle aldı.

Sezgin Lüle, ödüle ilişkin yaptığı açıklamada, “Finans gibi hızla değişen koşullara ve müşteri taleplerine uyum sağlama konusunda son derece dinamik bir sektörde biz de ‘Geleceğin Bankası’ olma vizyonumuz çerçevesinde teknolojiye yatırım yapmaya ve süreçlerimizi dijitalleştirerek müşterilerimize en kolay, en hızlı ve en güvenli deneyimleri sunmaya devam ediyoruz” dedi.


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