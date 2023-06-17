Hyundai sürdürülebilir mobilite için yatırımlarına devam ediyor

Yayınlanma: 17.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 17.06.2023 - 07:00

Teknoloji ve mobilite alanındaki yatırımlarına devam eden Hyundai, kendi bünyesinde yaptığı yatırımlara ek olarak girişimcilere ve startup paydaşlara da destek oluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Hyundai, refah ve yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede Hyundai Motor Grubu, Seul'de İnovasyon Teknoloji Günü etkinliği düzenledi. Bu özel etkinlikte gelecek planlarını ve çalışmalarını paylaşan Hyundai, aynı zamanda dünya çapındaki şirketlerle inovasyon ve startup alanındaki iş birliklerine devam edeceğini aktardı.

Grup, inovasyon faaliyetlerini güçlendirmeye başladığı 2017'den 2023'ün ilk çeyreğine kadar 200'den fazla girişime 1 milyar dolardan fazla yatırım yaptığını açıkladı.

ÇOK SAYIDA İŞ KOLU

Boston Dynamics, Motional ve Supernal hariç olmak üzere bu önemli yatırımı mobilite için yapan Hyundai, segmente göre mobilite hizmetleri de dahil çok sayıda iş kolunu destekledi.

Bu doğrultuda, Singapur'daki Grab ve Hindistan'daki OLA gibi mobilite hizmeti veren şirketlere yaklaşık 550 milyon dolarlık yatırım yaparken ayrıca yapay zekaya 50 milyon dolar, otonom sürüşe 42 milyon dolar ve hidrojen dahil enerjiye de 20 milyon dolar ayırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Motor Grubu Başkan Yardımcısı ve İnovasyon Grubu Başkanı Dr. Yunseong Hwang şöyle konuştu:

''Yenilikçi teknolojiler veya hizmetlerle insanların hayatlarında olumlu değişikliklere yol açabilecek girişimler üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geleceğin akıllı ve sürdürülebilir mobilite çözümlerinin yaratılmasına ve insanlık için refah ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yönelik önemli adımlar atan girişimlere aktif olarak yatırım yaparak gerekli olan ekosistemi kuracağız.''