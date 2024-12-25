Asgari ücretlinin barınma krizi büyüyor! Kiraya maaşın iki katı zam: İstanbul, Ankara, İzmir...

İSTANBUL'DA KİRA FİYATLARI

İstanbul'da kiralık daire ilan sayısı 49 bin 881'ken mega kentte asgari ücret ve altındaki ilan sayısı 20 bin 686, ayrıca bu dairelein 6 bin 85 adedi ise 1+0 veya 1+1 olarak kiraya veriliyor.

Asgari ücretin üzerindeki fiyatlarla kiralık ilanı olan daire sayısı ise 29 bin 195. İstanbul'da kiraya verilmek üzere ilan açılan dairelerin yüzde 58.52'si asgari ücretin üzerinde fiyatlarla paylaşılıyor.