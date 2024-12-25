Asgari ücretlinin barınma krizi büyüyor! Kiraya maaşın iki katı zam: İstanbul, Ankara, İzmir...
Kira artış oranı aralık ayında yüzde 60.45 olarak açıklanmasının ardından asgari ücretin yüzde 30 zam ile 22 bin 104 TL'ye çıkarılacağı açıklandı. Asgari ücretlinin barınma krizi büyüyor. İşte ayrıntılar...
2025'te uygulanacak asgari ücret açıklandı. 2025'te uygulanacak asgari ücret 2024'e oranla yüzde 30 artarak 22 bin 104 TL'ye çıktı.
ENFLASYONUN ALTINDA ZAM
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) hesaplamalarına göre enflasyon kasım ayında yıllık yüzde 47.09 ve 2024 Ocak-Kasım arası dönemde yüzde 42.91 oldu. Asgari ücret enflasyonun altında yüzde 30 arttı.
KİRAYA YÜZDE 60 ZAM!
Kira fiyatları ise TÜİK'in paylaştığı verilerin sonucunda 3 Aralık 2024 tarihinde netleşti.
Buna göre aralık ayında geçerli olacak kira artış oranı yüzde 60,45 olarak ifade edildi.
KİRALIK EV İLANLARI
Asgari ücretin 22 bin 104 lira olmasının ardından bu mebla ile hangi illerde ev kiralanabiliyor? Hangi evler bu fiyatların üzerinde Cumhuriyet, sahibinden.com üzerinden kiralık ev ilanlarını inceleyerek bu bilgileri derledi.
İşte Türkiye'de kiralık ev fiyatları...
Türkiye'de kiralık konutlar daire, rezidans, müstakil ev, villa ve benzeri şekilde çeşitleniyor. Asgari ücretlinin bu kategoriler üzerinden kiralayabileceği konutlar ise istisnalar hariç ancak daire tipi olabiliyor.
KİRALIK EVLERİN 3'TE 1'İ ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDE!
Türkiye'de sahibinden.com üzerinden verilen kiralık daire ilanlarının sayısı 195 bin 270.
Bu ilanların 130 bin 237'si 22 bin 104 TL veya daha altında fiyatlanıyor. Bu evlerinse 82 bin 650'si 1+0, 1+1 veya 2+1 olarak paylaşılıyor.
Türkiye'deki kiralık daire ilanlarının 65 bin 33'ü asgari ücretin üzerinde fiyatlanıyor.
Türkiye'de kiralanmak üzere ilana verilen daire ilanlarının 3'te 1'i (yüzde 33.304) asgari ücretin üzerinde.
İSTANBUL'DA KİRA FİYATLARI
İstanbul'da kiralık daire ilan sayısı 49 bin 881'ken mega kentte asgari ücret ve altındaki ilan sayısı 20 bin 686, ayrıca bu dairelein 6 bin 85 adedi ise 1+0 veya 1+1 olarak kiraya veriliyor.
Asgari ücretin üzerindeki fiyatlarla kiralık ilanı olan daire sayısı ise 29 bin 195. İstanbul'da kiraya verilmek üzere ilan açılan dairelerin yüzde 58.52'si asgari ücretin üzerinde fiyatlarla paylaşılıyor.
ANKARA'DA KİRA FİYATLARI
Ankara'da kiralık daire ilan sayısı 15 bin 586'ken başkentte asgari ücret ve altındaki ilan sayısı 8 bin 532, ayrıca bu dairelein 1204 adedi ise 1+0 veya 1+1 olarak kiraya veriliyor.
Asgari ücretin üzerindeki fiyatlarla kiralık ilanı olan daire sayısı ise 7 bin 54. Ankara'da kiraya verilmek üzere ilan açılan dairelerin yüzde 45.25'i asgari ücretin üzerinde fiyatlarla paylaşılıyor.
İZMİR'DE KİRA FİYATLARI
İzmir'de kiralık daire ilan sayısı 14 bin 496'yken asgari ücret ve altındaki ilan sayısı 8 bin 103, ayrıca bu dairelein 2 bin 573 adedi ise 1+0 veya 1+1 olarak kiraya veriliyor.
Asgari ücretin üzerindeki fiyatlarla kiralık ilanı olan daire sayısı ise 6 bin 393. İzmir'de kiraya verilmek üzere ilan açılan dairelerin yüzde 44.10'u asgari ücretin üzerinde fiyatlarla paylaşılıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel'den grev çağrısı!
- 'Asgari ücret' yanıtı sonrası gözaltına alındı
- 2025 yılının asgari ücreti belli oldu!
- Erdoğan'dan açlık sınırına sadakat!
- Açıklanan asgari ücrete tepki yağdı!
- Oytun Erbaş'ın 'asgari ücret' yorumu pes dedirtti
- ORC Araştırma 2024'ün son anketini açıkladı
- ‘Gelecek-Saadet’ grubuna yeni çözüm!
- AKP’nin 2025 planı ne?
- Bakan Işıkhan asgari ücreti böyle duyurdu!