CHP’nin asgari ücret tepkisi ve Özgür Özel’in hazır cevaplığı

26 Aralık 2024 Perşembe

Özgür Özel’i en az beş konuda eleştirdim:

1) Genel Seçimler’den sonra “Erken Seçim gündemimizde yok” dediği için.

2) “Yumuşama” diye başlayıp “Normalleşme” diye süren süreci başlattığı için.

3) ABD’de, iktidarın yaptırdığı binayı savunduğu için.

4) Meclis’te, iktidarın lideri gelirken (CB Başkanı olduğu için) CHP grubunun ayağa kalkmasını istediğinden dolayı.

5) Parti içinde “Laiklik” konusunda birlik ve bütünlük sağlayamadığı için.

Ama halka mitinglerle ulaşma stratejisinin ve hazırcevaplığının başarılarını da teslim etmeliyim.

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CHP, Asgari Ücret konusunda dün yaptığı açıklamada, Özgür Özel’in TÜRK-İŞ’i ziyaretinde söylediklerine ek olarak, şu çarpıcı ifadeleri kullanmış:

“Hayal kurmanın bile hayalini kuramadığımız ülkede yaşar olduk.

7 milyondan fazla asgari ücretli, 11 milyon emekli, dolayısıyla en az 70 milyon kişi açlık sınırının altında yaşarken tok yatan Saray iktidarı bizden değildir.

Emevi Camisi’nde namaz kılma planı yapanlar, önce Türkiye’de emeklinin, emekçinin, ücretlinin, dar gelirlinin cenaze namazını kıldılar.

Asgari ücret kararı Erdoğan’ın iki dudağının arasından çıkacak bir sözden büyüktür.

Asgari Ücret; Saray’ınızın 1 dakika 30 saniye içerisinde harcadığı para kadar oldu! Siz 1 buçuk dakikada harcadığınız parayla vatandaşa 1 ay geçinin diyorsunuz!”

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2025 yılı Asgari Ücret sayısının açıklanması üzerine, 24 Aralık 2024 Salı günü, eski adı Twitter olan X’teki @eczozgurozel adlı hesabından ileti.

“...22.104 TL’lik asgari ücret, Tayyip Erdoğan’ın bu ülkenin gerçeklerinden koptuğunun son emaresidir.

Günlerdir Suriye’de zafer yaşattık diyenler emekçiye hezimeti yaşatmış sefalet ücretini dayatmışlardır.

Asgari ücretlinin enflasyonu yüzde 80, TÜİK enflasyonu bile yüzde 47 iken milyonlarca asgari ücretliyi enflasyona ezdirdiler.

...İşçi sınıfını, üretimden gelen gücünü kullanmaya davet ediyorum.”

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1 Eylül 2024, Teğmenlerin “Atatürk’ün askerlereyiz” demelerini eleştirenlere yanıt olarak:

“‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ demişler.

Birileri rahatsız olmuş.

Ne diyeceklerdi?

...Fesli Kadir gibi, bu çocuklar size benzeyip de ‘Hepimiz Trikopis’in askerleriyiz’ mi diyeceklerdi.”

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24 Aralık 2024, TBMM’de CHP Grup Toplantısında, Erdoğan’ın sığınmacılarla ilgili “Burada kalmak isteyenin başımızın üstünde yeri var” sözlerine yanıt:

“O kalanlar senin başının üstünde değil, Türkiye’deki insanların aşının, işinin üstünde oturuyor...

Senin başının üstünde oturanlar bizim aşımızın üstünde oturamaz.

Nokta!”

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Yine 24 Aralık 2024 Salı günü, TBMM’de CHP Grup Toplantısında Erdoğan’ın İl Kongre’lerinde CHP’ye yönelik, “Dünya yıkılsa, 3’üncü cihan harbi çıksa inanın CHP yönetiminin umurunda olmaz...” sözlerine karşılık:

“Senin gidip, atadıklarına kendini İl Kongre’sinde alkışlatman kolay...

...Pazara varamayacaksın, çarşıda dolaşamayacaksın, İl Kongresi’nde CHP’yi yuhalayacaksın.

Hodri meydan; sokağa çıkamayan adam, kongre adamı, salon siyasetçisi...”

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Yine 24 Aralık 2024 Salı günü, TBMM’de CHP Grup Toplantısında Erdoğan’ın “Özel, Esad’ın yasını tutuyor” sözüne karşılık:

“Biz Esad’ın elini tutup tatile çıkarmadık.

Esad ile tatile giden Erdoğan’dı.

Ben dünyadaki bütün tek adamlara karşıyım.”

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Ayrıca son bir not olarak belirtmeliyim ki Salı günü açıklanan Asgari Ücret ile iktidarın 2025 yılında (en azından şimdilik) bir “derhal seçim” planlamadığı ortaya çıkmış oldu.