ENAG raporunda dikkat çeken ayrıntı: 'Ülke iflası daha da yakınsandı'

10 Haziran 2022 Cuma, 18:15

Gazetemiz yazarı Veysel Ulusoy'un yöneticisi olduğu akademisyenlerden ve ekonomistlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 'Mayıs 2022 Ekonomik Analiz Raporu'nu yayımladı.

Ekonomiyi etkileyen dış faktörler ve ekonomiye etkileyen iç faktörler olarak iki başlıkta ele alınan raporda 'fakirleştiren büyüme' vurgusu dikkat çekti. Fakirleştiren büyümenin orta sınıfı yok ettiğine değinilen raporda şu ifadelere yer verildi:

"Fakirleştiren büyüme kavramına tekrar değinirsek, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3’lük bir ekonomik büyüme gerçekleştiğini fakat vatandaşlarımızın alım gücündeki azalmanın orta sınıfı yok eder biçimde gerçekleştiğini izliyoruz. Dış borçlardaki artış ile birlikte bu duruma baktığımızda ise uygulanan yanlış politikalardan kaynaklı hem enflasyondaki yükseliş, hem işsizlikteki artış, hem de kurdaki artış bu ekonomik büyümenin topluma yansımadığını belirtir niteliktedir."

FAKİRLEŞTİREN BÜYÜMENİN EN NET FOTOĞRAFI

Fakirleştiren büyümenin yaşattığı olumsuzlukların artarak devam edeceğinin tahmin edildiğine yer verilen raporda dış ticaretteki açığa da değinildi. Türkiye'nin üretimde dış ticarete bağımlı olduğunun söylendiği raporda "Dış ticaretteki gelişmelere baktığımızda ticaret açığında yıllık bazda yüzde 157’lik bir artış olduğunu görüyoruz. Üretimde dış ticarete bağımlılığın ortaya çıkardığı bir net fotoğraf var: Ucuza satıp yerine pahalıya koyuyoruz ve ürettiğimiz de vatandaşların ihtiyacını tam anlamıyla karşılayamıyor (fakirleştiren büyümenin en net fotoğrafıdır bu aynı zamanda). Nitekim ithalattaki artışın 29,7 milyar dolar gibi rekor bir seviyeye çıktığını ihracatın ithalatı karşılama oranının ise yüzde 64 seviyesine gerilediğinden zaten bunu görebilmekteyiz" ifadelerine yer verildi.

"ÜLKE İFLASI DAHA DA YAKINSANDI"

Yayımlanan raporda risk puanı olarak bildiğimiz CDS puanına da değinildi. Bugün, gün içerisinde 830 baz puan ile 14 yılın rekor seviyesine ulaşan CDS puanın uzun süredir 700 baz puanın altın düşmemesi ise ülkenin iflası daha da yakınsaması olarak yorumladı. Raporda konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Temerrüt risk sınırı (ülke iflası) olarak geçen puanlara her geçen gün daha fazla yakınsandığını da belirtmek isteriz."