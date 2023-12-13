ENAG sadece enflasyon verisi paylaşmayacak

ENAG, yeni veriler paylaşmaya başlayacağını duyurdu. Buna göre, imalat sanayi kolları, tarımsal üretim verileri ve finansal piyasaların geleceğine dair veriler ENAG tarafından hesaplanıp paylaşılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.12.2023 - 16:42
ENAG sadece enflasyon verisi paylaşmayacak
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Yalnızca enflasyon verilerini paylaşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), yeni yıldan itibaren bunun dışında da veriler paylaşmaya başlayacaklarını duyurdu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) paylaştığı verilerin kamuoyunda tartışılır hale gelmesinden sonra akademisyen, ekonomist ve gazetecilerin kurduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), yeni veriler paylaşmaya başlayacağını duyurdu. 

Sosyal medyadan yapılan açıklamada ENAG, ekonomiye bütünlüklü yaklaşım sağlayacak verileri açıklayacaklarını işaret etti.

ENAG’ın yeni açıklayacağı veriler şu şekilde:

  • İmalat sanayi kolları verileri
  • Tarımsal üretim verileri
  • Finansal piyasaların geleceğine dair veriler

ENAG enflasyon Enflasyon Araştırma Grubu

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