ENAG sadece enflasyon verisi paylaşmayacak

Yayınlanma: 13.12.2023 - 16:42

Güncelleme: 13.12.2023 - 16:42

Yalnızca enflasyon verilerini paylaşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), yeni yıldan itibaren bunun dışında da veriler paylaşmaya başlayacaklarını duyurdu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) paylaştığı verilerin kamuoyunda tartışılır hale gelmesinden sonra akademisyen, ekonomist ve gazetecilerin kurduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), yeni veriler paylaşmaya başlayacağını duyurdu.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada ENAG, ekonomiye bütünlüklü yaklaşım sağlayacak verileri açıklayacaklarını işaret etti.

ENAG’ın yeni açıklayacağı veriler şu şekilde:

İmalat sanayi kolları verileri

Tarımsal üretim verileri

Finansal piyasaların geleceğine dair veriler