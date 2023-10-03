Son Dakika... ENAG eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı

Yayınlanma: 03.10.2023 - 09:11

Güncelleme: 03.10.2023 - 09:30

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor.

Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), eylül ayında yüzde 6,24 arttı.

E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 130,13 olarak gerçekleşti. 2023 yılı, Ocak-Eylül dönemi enflasyon oranı ise yüzde 95,33 oldu.

ENAG, enflasyonun ağustos ayında yüzde 8,59 arttığını açıklamıştı.

Yıllık enflasyonun ise ağustosta yüzde 128,05'e yükseldiği kaydetmişti. 2023 yılı, Ocak-Ağustos dönemi enflasyon oranı ise yüzde 83,96 olarak gerçekleşmişti.

İSTANBUL'DA ENFLASYON SERİSİ 51. AYINDA

İTO geçen günlerde İstanbul'un enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, İstanbul'un enflasyonu aylık bazda yüzde 5.46 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 73.18 oldu. Böylelikle aylık enflasyon serisi 51. ayına girdi.

EN FAZLA ARTIŞ EĞLENCE SEKTÖRÜNDE

Eylül ayında ana harcama grupları arasında en yüksek fiyat artışları "Eğlence ve Kültür" kategorisinde gerçekleşti.

Rapora göre, TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış yüzde 1,80 ile Giyim ve ayakkabı en fazla yükseliş ise yüzde 11,05 ile Eğlence ve Kültür kaleminde gerçekleşti.

HİÇBİR HARCAMA GRUBUNDA FİYATLAR GERİLEMEDİ

Eylül ayında hiçbir harcama grubunda fiyatlar gerilemezken en düşük fiyat artışları yüzde 1,80 ile "Giyim ve ayakkabı" kategorisinde gerçekleşti.