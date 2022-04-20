Gazeteci Kemal Öztürk, ekonomist Veysel Ulusoy ile bir araya geldi

20 Nisan 2022 Çarşamba, 16:00

ENAG ile TÜİK arasındaki enflasyon oranı verileri tartışması sürüyor. Tartışmalara dahil olan gazeteci Kemal Öztürk attığı twitte, TÜİK'in kullandığı yöntemi ve verileri paylaştığını, ENAG'ın ise herhangi bir bilgilendirme ve davette bulunmadığını öne sürdü.

Bunu üzerine ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy, kendisine ait Twitter hesabından yanıt verdi.

Yapılan paylaşımlar aşağıdaki gibidir;

BİR ARAYA GELDİLER

Gazeteci Kemal Öztürk ve ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy bugün bir araya geldi. Görüşme, ENAG resmi Twitter hesabından duyuruldu.

ENAG Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Sayın Kemal Öztürk Habertürk adına Enflasyon Araştırma Grubu’nu ziyaret etti. Tüm konular açık bir şekilde ele alındı. Ziyaretleri için teşekkür ediyoruz.'' denildi.

Sayın Kemal Öztürk (@kemalozturk2020) Habertürk adına Enflasyon Araştırma Grubu’nu ziyaret etti.



Tüm konular açık bir şekilde ele alındı.



Ziyaretleri için teşekkür ediyoruz. pic.twitter.com/GMWdfoVVrS — ENAG (@ENAGRUP) April 20, 2022











