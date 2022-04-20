Gazeteci Kemal Öztürk, ekonomist Veysel Ulusoy ile bir araya geldi
Habertürk yazarı Kemal Öztürk, kaleme aldığı yazısında ''ENAG ölçümlerinin ciddiye alınır tarafı yoktur'' dedi. Bunun üzerine ENAG yöneticisi ekonomist Veysel Ulusoy, Kemal Öztürk'ü konuyla ilgili bilgilendirme amacıyla davet etti. Veysel Ulusoy ile Kemal Öztürk bugün bir araya geldi.
ENAG ile TÜİK arasındaki enflasyon oranı verileri tartışması sürüyor. Tartışmalara dahil olan gazeteci Kemal Öztürk attığı twitte, TÜİK'in kullandığı yöntemi ve verileri paylaştığını, ENAG'ın ise herhangi bir bilgilendirme ve davette bulunmadığını öne sürdü.
Bunu üzerine ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy, kendisine ait Twitter hesabından yanıt verdi.
Yapılan paylaşımlar aşağıdaki gibidir;
BİR ARAYA GELDİLER
Gazeteci Kemal Öztürk ve ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy bugün bir araya geldi. Görüşme, ENAG resmi Twitter hesabından duyuruldu.
ENAG Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Sayın Kemal Öztürk Habertürk adına Enflasyon Araştırma Grubu’nu ziyaret etti. Tüm konular açık bir şekilde ele alındı. Ziyaretleri için teşekkür ediyoruz.'' denildi.
Sayın Kemal Öztürk (@kemalozturk2020) Habertürk adına Enflasyon Araştırma Grubu’nu ziyaret etti.— ENAG (@ENAGRUP) April 20, 2022
Tüm konular açık bir şekilde ele alındı.
Ziyaretleri için teşekkür ediyoruz. pic.twitter.com/GMWdfoVVrS
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