Erdoğan'ın 'şefkat'i Saray'da kaldı: Fernas işçilerine Bakanlık önünde polis engeli

Yayınlanma: 14.10.2024 - 15:10

Güncelleme: 14.10.2024 - 15:41

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek isteyen Fernas işçileri, polis tarafından engellendi. Polis ekipleri, işçileri, bekleyişlerini sürdürdükleri Kurtuluş Parkı'nda abluka altına alırken, fenalaşan bir işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten atılan ve protesto için Soma'dan Ankara'ya yürüyen Fernas işçileri, bekleyişlerini sürdürdükleri Kurtuluş Parkı'ndan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek istedi.

İşçilerin etrafını ablukaya alap polis ekipleri, yürüyüşe izin vermedi. Bu sırada fenalaşan bir işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşçilerin Kurtuluş Parkı'nda bekleyişi sürüyor.

İşçiler, Manisa'nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'na ait olan Fernas Madencilik'te çalışırken Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'na (Bağımsız Maden İş) üye oldukları için işten çıkarılmış, protesto için çıplak ayakla Soma'dan Ankara'ya yürümüştü.

O SIRADA ERDOĞAN: "TOLERANS GÖSTERMEYİZ"

İşçilere sert polis müdahalesinin yapıldığı saatlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde kaymakam adaylarına şöyle sesleniyordu:

"Vatandaşına üstten bakan bürokratik oligarşinin devlet tasavvurumuzda yeri yoktur. Kamu görevlisi milletin hizmetkarıdır. Bizim rehberimiz insanı yaşat ki, devlet yaşasın ilkesidir. Siz gittiğiniz yerde sadece otorite değilsiniz. Atandığınız her yerde devletin şefkatli, adaletli, müşfik yüzü olmanızı sizden bekliyorum. Benim vatandaşıma 'Devlet nerede?' dedirtmeyeceksiniz. İlçesindeki esnafın iş insanının derdinden kopuk olan yönetici profiline tahammülümüz yoktur. Makamını gücünü kullanarak sorumluluğu altındaki çalışanını ezene tolerans göstermeyiz."