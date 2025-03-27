Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan elektriğe zam açıklaması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Elektriğe zam olacak mı" sorusunu yanıtladı.
Elektriğe 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak şekilde zam yapılacağı iddasının ardından resmi açıklama geldi.
Sektör talepleri doğrultusunda beklenen zammın yüzde 25 seviyesinde olacağı iddia edilmişti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Elektriğe zam olacak mı" sorusunu yanıtladı.
Bakan verdiği cevapta "Bakacağız, değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.
Etiketler: #Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı #elektrik #zam
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