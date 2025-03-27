Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan elektriğe zam açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Elektriğe zam olacak mı" sorusunu yanıtladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan elektriğe zam açıklaması
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 27.03.2025 - 09:16

Elektriğe 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak şekilde zam yapılacağı iddasının ardından resmi açıklama geldi.

Sektör talepleri doğrultusunda beklenen zammın yüzde 25 seviyesinde olacağı iddia edilmişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Elektriğe zam olacak mı" sorusunu yanıtladı.

Bakan verdiği cevapta "Bakacağız, değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı #elektrik #zam

İlgili Haberler

Elektrik faturalarında dev zam geliyor: O sınırı aşan 2 katını ödeyecek!

Elektrik faturalarında dev zam geliyor: O sınırı aşan 2 katını ödeyecek!
Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem: Tarih açıklandı

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem: Tarih açıklandı
Audi'nin elektrikli planı son buldu: Binlerce çalışan işten çıkarılıyor!

Audi'nin elektrikli planı son buldu: Binlerce çalışan işten çıkarılıyor!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler