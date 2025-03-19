Audi'nin elektrikli planı son buldu: Binlerce çalışan işten çıkarılıyor!

Yayınlanma: 19.03.2025 - 16:55

Güncelleme: 19.03.2025 - 16:55

Audi, 2029 yılına kadar Almanya'da 7.500 kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladı. Şirket ayrıca bürokrasiyi azaltmayı ve personel maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.

Audi ve iş konseyi, Almanya'daki üretim tesislerinde işgücü maliyetlerini azaltmayı ve esnekliği artırmayı amaçlayan bir anlaşmaya vardı. Otomobil üreticisi ayrıca bir “iş koruma planını 2033'ün sonuna kadar” uzattıklarını söyledi.

Şirket çok fazla ayrıntıya girmedi, ancak ekonomik koşulların “giderek daha zor” hale geldiğini ve aynı zamanda “siyasi belirsizlikler” ve yeni rekabetle uğraşmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Ne yazık ki bu da kesintiler anlamına geliyor ancak bunlar Volkswagen'deki kadar derin olmayacak. Ancak Audi yine de 2029 yılına kadar 7.500 kişiye kadar “sosyal sorumluluk bilinciyle” işten çıkarma yapmayı planlıyor.

ÜRÜN PORTFÖYÜNE ODAKLANACAK

Audi, çalışanları işten çıkarmanın yanı sıra bürokrasiyi azaltmayı ve ürün portföyüne yeniden odaklanmayı hedefliyor.

Audi ayrıca “toplu ücret sözleşmesinin üzerindeki ödemeleri ve maaş skalası çalışanları için değişken ödemeleri ayarlayarak personel maliyetlerini azaltacak.”

Otomobil üreticisi her şeyi açıkça ifade etmedi, ancak yöneticiler ve yönetim kurulu maaş kesintisi yapacak gibi görünüyor. Otomobil üreticisi ayrıca şirketi “geleceğe hazırlamaya” yardımcı olmak için yeniden düzenlenmiş bir kâr paylaşım programından da bahsetti.

Sözde iş koruma planına gelince, Audi 2029 yılına kadar Almanya'ya yaklaşık 8 milyar Euro yatırım yapacak. Yeni bir giriş seviyesi EV'nin yanı sıra Macaristan'ın Gyor kentinde de üretilecek olan yeniden tasarlanmış Q3'ün üretiminin önü açılacak.

AUDI CEO'SUNDAN AÇIKLAMA

Audi CEO'su Gernot Döllner anlaşmanın “şirketin geleceği için güçlü bir anlaşma” olduğunu ve rekabet güçlerini artıracağını söyledi. Bununla birlikte, “Audi'nin daha hızlı, daha çevik ve daha verimli olması gerektiğini” ve bunun “personel ayarlamaları olmadan yapılamayacağını” belirtti.

Audi bu gelişmeler ile sadece elektrikli araçlara geçme planlarından vazgeçmiş görünüyor. Bir yıldan kısa bir süre önce "Ürün portföyümüzü dönüştüreceğiz ve tamamen elektrikli araçlara geçeceğiz. Müşterilerimiz 2026 yılında geleneksel tahrik sistemlerine sahip yeni model serilerinin son büyük dünya prömiyerlerini yaşayacaklar" ifadelerini kullanan otomobil üreticisi yenilgiyi tam olarak kabul etmese de içten yanmalı motorlu araçların geliştirilmeye devam edeceğini kabul etti.